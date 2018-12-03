В Кыштыме будут судить мужчину, из-за которого умер его приятель

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество

В июне этого года 26-летний неработающий житель нашего города в компании пятерых ровесников в квартире на улице Юлии Ичёвой высыпал на стол синтетические вещества «соль» и «спайс».

Один из гостей отказался от их употребления, остальные согласились. Среди них был и молодой человек, который решил попробовать наркотики впервые. В результате острого наркотического отравления он скончался.

– Мужчина, который принёс наркотики, был арестован, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Он пойдёт под суд по статье 228 Уголовного кодекса РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, а также по статье 230 – «Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшее за собой смерть потерпевшего». Таких случаев в нашей стране в этом году было зарегистрировано всего несколько. Один из них пришёлся на наш город.