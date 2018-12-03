В Кыштыме будут судить мужчину, из-за которого умер его приятель Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество 0 В июне этого года 26-летний неработающий житель нашего города в компании пятерых ровесников в квартире на улице Юлии Ичёвой высыпал на стол синтетические вещества «соль» и «спайс». Один из гостей отказался от их употребления, остальные согласились. Среди них был и молодой человек, который решил попробовать наркотики впервые. В результате острого наркотического отравления он скончался. – Мужчина, который принёс наркотики, был арестован, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Он пойдёт под суд по статье 228 Уголовного кодекса РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, а также по статье 230 – «Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшее за собой смерть потерпевшего». Таких случаев в нашей стране в этом году было зарегистрировано всего несколько. Один из них пришёлся на наш город. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить