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В Кыштыме будут судить мужчину, из-за которого умер его приятель

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Общество

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В июне этого года 26-летний неработающий житель нашего города в компании пятерых ровесников в квартире на улице Юлии Ичёвой высыпал на стол синтетические вещества «соль» и «спайс».

 

Один из гостей отказался от их употребления, остальные согласились. Среди них был и молодой человек, который решил попробовать наркотики впервые. В результате острого наркотического отравления он скончался.

 

– Мужчина, который принёс наркотики, был арестован, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

 

Он пойдёт под суд по статье 228 Уголовного кодекса РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, а также по статье 230 – «Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшее за собой смерть потерпевшего».  Таких случаев в нашей стране в этом году было зарегистрировано всего несколько. Один из них пришёлся на наш город.


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