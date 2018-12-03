В Кыштыме неплательщиков налогов ограничат в правах Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Общество 0 В инспекции федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области начали рассылку требований об уплате долгов по имущественным налогам за 2017 год, которые нужно было оплатить до 3 декабря этого года. На неуплаченную сумму начисляется пеня. Если жители Кыштыма не оплатят задолженность и после получения требований, то на них будет подано в суд. Кроме того, должники могут быть ограничены в правах распоряжаться своим имуществом, и не смогут выехать за пределы Российской Федерации. А также придётся заплатить исполнительный сбор судебным приставам, который составляет семь процентов от суммы долга. Погасить налоговую задолженность можно в личном кабинете на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», на портале www.gosuslugi.ru и в любом почтовом или банковском отделении. Справочную информацию о порядке расчёта имущественных налогов можно получить по телефонам в Кыштыме 4-00-22 или 4-00-26. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить