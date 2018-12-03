В Кыштыме неплательщиков налогов ограничат в правах

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Общество

В инспекции федеральной налоговой службы № 3 по Челябинской области начали рассылку требований об уплате долгов по имущественным налогам за 2017 год, которые нужно было оплатить до 3 декабря этого года.

На неуплаченную сумму начисляется пеня. Если жители Кыштыма не оплатят задолженность и после получения требований, то на них будет подано в суд.

Кроме того, должники могут быть ограничены в правах распоряжаться своим имуществом, и не смогут выехать за пределы Российской Федерации. А также придётся заплатить исполнительный сбор судебным приставам, который составляет семь процентов от суммы долга.

Погасить налоговую задолженность можно в личном кабинете на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», на портале www.gosuslugi.ru и в любом почтовом или банковском отделении.

Справочную информацию о порядке расчёта имущественных налогов можно получить по телефонам в Кыштыме 4-00-22 или 4-00-26.