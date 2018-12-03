В посёлках под Кыштымом завоют тревожные сирены Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Общество 0 Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, завтра в посёлках Северный, Тайгинка, Увильды и Слюдорудник пройдёт проверка электросирен перед новогодними праздниками. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 13 часов. В Кыштыме учебной тревоги не будет. Каждый житель, услышавший звук электросирены, должен немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить