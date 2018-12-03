В посёлках под Кыштымом завоют тревожные сирены

Автор: КР от Сегодня, 11:17 Категория: Общество

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, завтра в посёлках Северный, Тайгинка, Увильды и Слюдорудник пройдёт проверка электросирен перед новогодними праздниками.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 13 часов.

В Кыштыме учебной тревоги не будет.

Каждый житель, услышавший звук электросирены, должен немедленно включить радиоприёмник или телевизор и прослушать информационное сообщение.

Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники экстренных и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.