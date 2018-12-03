В микрорайоне Нижнего Кыштыма прикрыли торговлю спиртным из-под прилавка Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество 0 В минувшие выходные кыштымские полицейские совместно с общественным советом городского отдела внутренних дел, работниками администрации Кыштымского городского округа и частных охранных предприятий провели в Кыштыме профилактическое мероприятие «Район». В нём также приняли участие добровольные народные дружины радио- и медеэлектролитного заводов. Сотрудники группы экономической безопасности полиции выявили факт реализации спиртосодержащей продукции «Стопсептик» объёмом 0,99 литра в магазине «Фарт» на улице Бажова в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В ходе осмотра было изъято из незаконного оборота 157 бутыльков спирта и 20 бутылок водки объёмом 10 литров. Всего изъято алкогольной продукции на сумму 10 380 рублей. В отношении продавца составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ. Ей предстоит выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Магазин «Фарт» с завидной регулярностью мелькает в сводках полиции по незаконной продаже спиртного на протяжении уже нескольких лет. К тому же он находится поблизости со школой. Почему к его владельцу до сих пор не принимаются радикальные меры, непонятно. – В ходе оперативно-профилактического мероприятия был также выявлен факт незаконного нахождения на территории нашего города и Российской Федерации гражданина Таджикистана, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По решению судьи Кыштымского городского округа вынесено постановление о выдворении его с территории Российской Федерации с помещением в специальный приёмник для административно задержанных в городе Челябинске. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных городской полиции в ходе рейда было составлено шесть протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За это предусмотрен штраф в 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить