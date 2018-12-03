В микрорайоне Нижнего Кыштыма прикрыли торговлю спиртным из-под прилавка

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество

В минувшие выходные кыштымские полицейские совместно с общественным советом городского отдела внутренних дел, работниками администрации Кыштымского городского округа и частных охранных предприятий провели в Кыштыме профилактическое мероприятие «Район». В нём также приняли участие добровольные народные дружины радио- и медеэлектролитного заводов.

Сотрудники группы экономической безопасности полиции выявили факт реализации спиртосодержащей продукции «Стопсептик» объёмом 0,99 литра в магазине «Фарт» на улице Бажова в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В ходе осмотра было изъято из незаконного оборота 157 бутыльков спирта и 20 бутылок водки объёмом 10 литров. Всего изъято алкогольной продукции на сумму 10 380 рублей.

В отношении продавца составлен административный протокол по статье 14.2 КоАП РФ. Ей предстоит выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Магазин «Фарт» с завидной регулярностью мелькает в сводках полиции по незаконной продаже спиртного на протяжении уже нескольких лет. К тому же он находится поблизости со школой. Почему к его владельцу до сих пор не принимаются радикальные меры, непонятно.

– В ходе оперативно-профилактического мероприятия был также выявлен факт незаконного нахождения на территории нашего города и Российской Федерации гражданина Таджикистана, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – По решению судьи Кыштымского городского округа вынесено постановление о выдворении его с территории Российской Федерации с помещением в специальный приёмник для административно задержанных в городе Челябинске.

Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных городской полиции в ходе рейда было составлено шесть протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За это предусмотрен штраф в 500 рублей.