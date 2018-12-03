Поездкой в Кыштым поощряют школьников из Челябинска

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество

Вчера на Кыштымский медеэлектролитный завод приезжали 15 старшеклассников из лицея № 142 города Челябинск. Экскурсия на градообразующее предприятие стала для них новогодним поощрением за активную работу в трудовом отряде.

Специалисты КМЭЗ провели школьников по основным цехам. Это цеха по производству медной катанки и электролиза меди, а также медеплавильный. Им показали, как из черновой меди получают медные катоды и катанку.

Эта экскурсия стала второй за неделю. В прошедший вторник работники КМЭЗа встретили ещё и 30 старшеклассников из челябинской школы № 73. Инициатором поездки стала их учитель химии Людмила Вятченникова. Она услышала о предприятии нашего города в новостях и решила, что знакомство с производством медеэлектролитного завода интересно тем ученикам, чьи родители работают на металлургических заводах в Челябинске и кто планирует выбрать профессию, связанную с этим профилем производства.



