Поездкой в Кыштым поощряют школьников из Челябинска Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество 0 Вчера на Кыштымский медеэлектролитный завод приезжали 15 старшеклассников из лицея № 142 города Челябинск. Экскурсия на градообразующее предприятие стала для них новогодним поощрением за активную работу в трудовом отряде. Специалисты КМЭЗ провели школьников по основным цехам. Это цеха по производству медной катанки и электролиза меди, а также медеплавильный. Им показали, как из черновой меди получают медные катоды и катанку. Эта экскурсия стала второй за неделю. В прошедший вторник работники КМЭЗа встретили ещё и 30 старшеклассников из челябинской школы № 73. Инициатором поездки стала их учитель химии Людмила Вятченникова. Она услышала о предприятии нашего города в новостях и решила, что знакомство с производством медеэлектролитного завода интересно тем ученикам, чьи родители работают на металлургических заводах в Челябинске и кто планирует выбрать профессию, связанную с этим профилем производства. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить