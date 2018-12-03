В Кыштыме Дед Мороз со Снегурочкой приедут поздравить детей на лошадях Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Общество 0 Предстоящие новогодние каникулы будут для жителей улиц Красноармейская, Егозинка и 2-я Пионерская как никогда праздничными. На трёх новых детских площадках установлены ёлки. Игрушки на них мастерили сами дети. На улице 2-Пионерская впервые появилась деревянная горка. – Финансовые затраты взял на себя депутат нашего округа Сергей Александрович Батин, а мы собрались вместе и установили конструкцию своими силами, – сказала сайту «КР» председатель уличного комитета Татьяна Беркайм. – В ближайшие дни зальём горку водой. В начале января на этих же улицах для детей и взрослых пройдут небывалые здесь прежде новогодние встречи. У школы № 4 состоятся хоккейные игры в валенках. Столь необычный вид соревнований выбран для того, чтобы никого не останавливало отсутствие коньков и неумение на них кататься. Дружеская игра пройдёт 3 января. А 5 января к ёлкам на улицах Красноармейская, Егозинка и 2-я Пионерская лошади доставят в повозке Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравят с Новым годом местную детвору. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить