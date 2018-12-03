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В Кыштыме Дед Мороз со Снегурочкой приедут поздравить детей на лошадях

Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Общество

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Предстоящие новогодние каникулы будут для жителей улиц Красноармейская,  Егозинка и 2-я Пионерская как никогда праздничными.

 

На трёх новых детских площадках установлены ёлки. Игрушки на них мастерили сами дети.

 

На улице 2-Пионерская впервые появилась деревянная горка.

 

 Финансовые затраты взял на себя депутат нашего округа Сергей Александрович Батин, а мы собрались вместе и установили конструкцию своими силами, – сказала сайту «КР» председатель уличного комитета Татьяна Беркайм. – В ближайшие дни зальём горку водой.

 

 

 

 

В начале января на этих же улицах для детей и взрослых пройдут небывалые здесь прежде новогодние встречи. У школы № 4 состоятся хоккейные игры в валенках. Столь необычный вид соревнований выбран для того, чтобы никого не останавливало отсутствие коньков и неумение на них кататься. Дружеская игра пройдёт 3 января.

 

А 5 января к ёлкам на улицах Красноармейская,  Егозинка и 2-я Пионерская лошади доставят в повозке Деда Мороза и Снегурочку, которые поздравят с Новым годом местную детвору.

 

 

 


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