В Кыштыме с работодателя решили взыскать зарплату через суд

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество

В Кыштымский городской суд с исковым заявлением обратились шестеро жителей нашего города. Все они – бывшие работники ООО «Хлебный край».

Они решили добиться выплаты задолженности по заработной плате, процентов за просрочку, компенсации морального вреда. Заявители указывают, что работодатель не рассчитался с ними по зарплате за сентябрь и октябрь.

Производство продукции ООО «Хлебный край» ведётся на улице Егозинка. Его киоски расположены на улице Карла Либкнехта. По неподтверждённой информации, предприятие приняло решение закрыть их. Дозвониться до руководства не удалось, так как ни по одному из телефонных номеров ни кто не отвечает.

Всего с начала 2018 года Кыштымским городским судом было рассмотрено 23 заявления по трудовым спорам.