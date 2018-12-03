В Кыштыме орудуют мошенники, которые меняют старые деньги на новые и втридорога продают фильтры

Автор: КР от Сегодня, 13:02 Категория: Общество

Гастролёры предпочитают иметь дело с пожилыми людьми. Они предлагают им по одной из отработанных схем купить фильтры для воды.

В полицию уже обратились двое жителей Кыштыма, которые только после ухода незваных гостей осознали, что сделали неоправданно дорогую покупку.

Это же касается и семи обращений в полицию по поводу приобретения газового оборудования. Общая сумма дохода мошенников в этом случае составила 40 тысяч рублей.

Вояжёры под видом сотрудников газовых служб не просто предлагают, а настаивают на замене газоанализаторов в квартирах. Этот вид мошенничества появился несколько лет назад, но продолжается до сих пор. Что печально, пожилые люди охотно открывают дверь таким проходимцам.

– Мы пытается донести до населения, что цена предлагаемых мошенниками товаров завышена как минимум в три раза, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Прежде, чем безоговорочно отдавать неоправданные деньги за покупку, нелишне дойти до ближайшего магазина и убедиться, что там товар стоит гораздо дешевле.

Сейчас заявления пострадавших от надувательства отрабатываются. Ведётся поиск предпринимателей, от лица которых этот товар распространялся. Уголовные дела по данным фактам пока не возбуждены.

Ещё более серьёзные виды мошенничества в этом году заключались с обменом денег. Таким же образом незнакомые люди приходили к пожилым домой и рассказывали небылицы о том, что старые купюры нужно заменить на деньги нового образца.

В одном случае махинаторам удалось поживиться на сумму три тысячи рублей, в другом – на 25 тысяч. Получив настоящие деньги, они давали им конверты с обычными бумажками.

Во избежание подобных фактов, сотрудники полиции обращаются к жителям Кыштыма с просьбой объяснить пожилым родственникам, что нельзя впускать в дом незнакомых людей и поддерживать с ними разговор.

Нужно растолковать своим родным, что если домой пришли люди, представившиеся сотрудниками газовой компании и хотят пройти на кухню, сначала необходимо проверить у них документы и уточнить в газовой службе по телефону 04, работают ли у них такие специалисты.