Школьник из Кыштыма получил роль в клипе бывшего солиста группы «Челси»

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Общество

Ученик первого класса начальной школы №2 Роман Максимов не так давно вернулся из Москвы, где снялся в сольном клипе бывшего солиста группы «Челси», победителя музыкального проекта «Фабрика звёзд – 6», Романа Архипова.

Кыштымскому школьнику в клипе, где в массовке участвовали 60 детей, в том числе четверо из Челябинской области, а остальные – москвичи, досталась роль «секьюрити». Роман Архипов на экране засветился всего на несколько секунд, но для него это уже определённо успех. А главное, он смог окунуться в процесс съёмки настоящего музыкального клипа и вживую пообщаться с известным певцом.

– Роман с детства очень любит фотографироваться, – сказала сайту «КР» его мама Диана Пацюкевич. – Отправляла его фотографии на различные фотоконкурсы в интернете, и мы практически всегда побеждали. С этого года мы состоим в челябинском модельном агентстве «Celebrity KiDS». Роман уже снялся в рекламном ролике курточек фирмы «Аврора». Сейчас наше портфолио агентство отправило на пробы для съёмок рекламы в Китае и Италии.

После поездки в Москву, Роман сказал маме, что уже передумал поступать в Суворовское военное училище и хочет стать моделью.

В случае, если мальчика отберут для съёмок рекламы в Китае, он сможет заработать крупный гонорар. При этом для него и родителей перелёт туда и обратно, проживание и суточные будут за счёт организаторов. Ну что ж, и маленькому кораблю – большое плавание!