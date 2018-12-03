Школьник из Кыштыма получил роль в клипе бывшего солиста группы «Челси» Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Общество 0 Ученик первого класса начальной школы №2 Роман Максимов не так давно вернулся из Москвы, где снялся в сольном клипе бывшего солиста группы «Челси», победителя музыкального проекта «Фабрика звёзд – 6», Романа Архипова. Кыштымскому школьнику в клипе, где в массовке участвовали 60 детей, в том числе четверо из Челябинской области, а остальные – москвичи, досталась роль «секьюрити». Роман Архипов на экране засветился всего на несколько секунд, но для него это уже определённо успех. А главное, он смог окунуться в процесс съёмки настоящего музыкального клипа и вживую пообщаться с известным певцом. – Роман с детства очень любит фотографироваться, – сказала сайту «КР» его мама Диана Пацюкевич. – Отправляла его фотографии на различные фотоконкурсы в интернете, и мы практически всегда побеждали. С этого года мы состоим в челябинском модельном агентстве «Celebrity KiDS». Роман уже снялся в рекламном ролике курточек фирмы «Аврора». Сейчас наше портфолио агентство отправило на пробы для съёмок рекламы в Китае и Италии. После поездки в Москву, Роман сказал маме, что уже передумал поступать в Суворовское военное училище и хочет стать моделью. В случае, если мальчика отберут для съёмок рекламы в Китае, он сможет заработать крупный гонорар. При этом для него и родителей перелёт туда и обратно, проживание и суточные будут за счёт организаторов. Ну что ж, и маленькому кораблю – большое плавание! Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить