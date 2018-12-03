Уроженец Кыштыма, Герой России Олег Касков сел за именную школьную парту

Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Общество

Сегодня наш земляк побывал в родной третьей школе. Там в его честь появилась парта Героя, на которой размещены его фотография, биография и военные заслуги.

Ученический стол будет стоять в кабинете № 4 у учеников начальной школы. За ним доверят сидеть только отличники и активисты. Первыми за партой посидели второклассники Саша Глазков и Жанна Ишмухаметова – оба учатся на одни пятёрки.

– Я сидел за второй партой на втором ряду и был такой же озорной и весёлый, как и вы, – обратился к шумным младшеклассникам, собравшимся в актовом зале, Олег Касков. – Школьные годы – лучшие годы в жизни. Не забывайте первых учителей. Это самые дорогие люди.

Уроженец Кыштыма приехал на малую родину не с пустыми руками. В дар школьной библиотеке он передал по одному экземпляру уникальных изданий: книгу «От Урала до Берлина и Праги. Маршрут победы танкистов-добровольцев» и календарь «Россия в эпоху правления Николая II».

– Обязательно прочитайте этот календарь, – обратился к школьникам Олег Александрович. – Вы знаете, какая страна первой построила ледокол? Россия! Кто первым запустил нефтепровод? Мы, россияне! А потом была революция, и наша легендарная страна развалилась. Надо знать историю.

В разные годы Олег Касков дарил третьей школе теннисные столы, пневматические винтовки, автоматы Калашникова, наборы плащ-палаток, касок и вещмешков на целые классы.

О нашем героическом земляке не единожды писала газета «Кыштымский рабочий», о нём были публикации и на сайте «КР». Напомним, в апреле 96-го в Чечне его взвод, прикрывавший мотострелковую колонну, внезапно попал под обстрел боевиков. Будучи контуженным, старший лейтенант Касков спас механика Алексея Бабина и рядового Дмитрия Гранкина, а затем до последнего снаряда прикрывал выход колонны из зоны обстрела.

«Золотую Звезду» за мужество и героизм в 1997 году ему вручил президент РФ Борис Ельцин. Сейчас полковник Касков возглавляет кафедру специальной подготовки Учебного военного центра Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В этом году ему было присвоено звание почётного гражданина города Кыштыма.