Уроженец Кыштыма, Герой России Олег Касков сел за именную школьную парту Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Общество 0 Сегодня наш земляк побывал в родной третьей школе. Там в его честь появилась парта Героя, на которой размещены его фотография, биография и военные заслуги. Ученический стол будет стоять в кабинете № 4 у учеников начальной школы. За ним доверят сидеть только отличники и активисты. Первыми за партой посидели второклассники Саша Глазков и Жанна Ишмухаметова – оба учатся на одни пятёрки. – Я сидел за второй партой на втором ряду и был такой же озорной и весёлый, как и вы, – обратился к шумным младшеклассникам, собравшимся в актовом зале, Олег Касков. – Школьные годы – лучшие годы в жизни. Не забывайте первых учителей. Это самые дорогие люди. Уроженец Кыштыма приехал на малую родину не с пустыми руками. В дар школьной библиотеке он передал по одному экземпляру уникальных изданий: книгу «От Урала до Берлина и Праги. Маршрут победы танкистов-добровольцев» и календарь «Россия в эпоху правления Николая II». – Обязательно прочитайте этот календарь, – обратился к школьникам Олег Александрович. – Вы знаете, какая страна первой построила ледокол? Россия! Кто первым запустил нефтепровод? Мы, россияне! А потом была революция, и наша легендарная страна развалилась. Надо знать историю. В разные годы Олег Касков дарил третьей школе теннисные столы, пневматические винтовки, автоматы Калашникова, наборы плащ-палаток, касок и вещмешков на целые классы. О нашем героическом земляке не единожды писала газета «Кыштымский рабочий», о нём были публикации и на сайте «КР». Напомним, в апреле 96-го в Чечне его взвод, прикрывавший мотострелковую колонну, внезапно попал под обстрел боевиков. Будучи контуженным, старший лейтенант Касков спас механика Алексея Бабина и рядового Дмитрия Гранкина, а затем до последнего снаряда прикрывал выход колонны из зоны обстрела. «Золотую Звезду» за мужество и героизм в 1997 году ему вручил президент РФ Борис Ельцин. Сейчас полковник Касков возглавляет кафедру специальной подготовки Учебного военного центра Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В этом году ему было присвоено звание почётного гражданина города Кыштыма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить