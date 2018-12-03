Танцоры из Кыштыма зажгли на международном фестивале

Автор: КР от Вчера, 11:21 Категория: Общество

В Челябинске прошёл международный фестиваль по хип-хопу и брейк-дансу Energy. Он зародился в 2001 году, а нынче отметил своё совершеннолетие. В 18-й раз он собрал более 1000 танцоров из лучших стрит-шоу России, стран СНГ, Франции, Германии и Китая.

Кыштым на нём представляли ученицы старших классов школы №1 Елизавета Баланцова, Екатерина Щекочихина и Анна Фахрутдинова под руководством Евгения Жданова. Для ребят это уже четвёртый международный фестиваль по хип-хопу и брейк-дансу.

– Смотришь на всех танцоров, которые представляют Россию, и как будто это один человек! – сказал сайту «КР» руководитель школы танцев «Rock Kids Crew» Евгений Жданов. – Все танцуют одно и то же. Сделал вывод, – что мы немного отличаемся в стиле исполнения. Это нас слегка выделяет.

В своей категории до 18 лет среди 200 участников кыштымские танцовщицы вошли в топ-25 сильнейших. Хотя, по их признанию, ноги просто гудели после четырёх дней мастер-классов.

– Я получила много впечатлений, – сказала сайту «КР» одиннадцатиклассница Анна Фахрутдинова. – Познакомилась с топовыми танцорами и «прокачалась» в плане мастерства. Насытилась общением с иностранцами. Личный результат порадовал. Но всегда хочется быть лучшей.