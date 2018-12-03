Танцоры из Кыштыма зажгли на международном фестивале Автор: КР от Вчера, 11:21 Категория: Общество 0 В Челябинске прошёл международный фестиваль по хип-хопу и брейк-дансу Energy. Он зародился в 2001 году, а нынче отметил своё совершеннолетие. В 18-й раз он собрал более 1000 танцоров из лучших стрит-шоу России, стран СНГ, Франции, Германии и Китая. Кыштым на нём представляли ученицы старших классов школы №1 Елизавета Баланцова, Екатерина Щекочихина и Анна Фахрутдинова под руководством Евгения Жданова. Для ребят это уже четвёртый международный фестиваль по хип-хопу и брейк-дансу. – Смотришь на всех танцоров, которые представляют Россию, и как будто это один человек! – сказал сайту «КР» руководитель школы танцев «Rock Kids Crew» Евгений Жданов. – Все танцуют одно и то же. Сделал вывод, – что мы немного отличаемся в стиле исполнения. Это нас слегка выделяет. В своей категории до 18 лет среди 200 участников кыштымские танцовщицы вошли в топ-25 сильнейших. Хотя, по их признанию, ноги просто гудели после четырёх дней мастер-классов. – Я получила много впечатлений, – сказала сайту «КР» одиннадцатиклассница Анна Фахрутдинова. – Познакомилась с топовыми танцорами и «прокачалась» в плане мастерства. Насытилась общением с иностранцами. Личный результат порадовал. Но всегда хочется быть лучшей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить