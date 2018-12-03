Жители Кыштыма к Новому году задабривают Деда Мороза подарками и делают ёлку из латекса Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Общество 0 До Нового года осталось две недели, и кыштымцы стараются, кто во что горазд, подарить друг другу праздничное настроение. В местном филиале Миасского медицинского колледжа студенты смастерили ёлку в буквальном смысле из подручного материала. А именно – из хирургических перчаток. Латексные ветки украшены самодельными поделками, на которых написаны призывы: «Нет алкоголю!», «Нет обморожению!», «Да – веселью!». Но какая ёлка без Деда Мороза? О нём и позаботился мастер лаптеплетения Александр Юделевич. Как уже сообщалось на сайте «КР», его мастерская располагается в ЦУМе на втором этаже. Посмотреть выставку русских народных лаптей можно абсолютно бесплатно. – Наших гостей, которые придут на выставку в костюме Деда Мороза, ждут приятные бонусы, – сказал сайту «КР» Александр. – Каждому из них мы подарим лапти. Тему предновогодья подхватили и жильцы домов, которые обслуживает управляющая компания «Доверие». По словам руководителя Николая Мелентьева, решено украсить подъезды яркой иллюминацией. Эту миссию взяли на себя старшие по подъездам. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить