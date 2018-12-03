Жители Кыштыма к Новому году задабривают Деда Мороза подарками и делают ёлку из латекса

Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Общество

До Нового года осталось две недели, и кыштымцы стараются, кто во что горазд, подарить друг другу праздничное настроение.

В местном филиале Миасского медицинского колледжа студенты смастерили ёлку в буквальном смысле из подручного материала. А именно – из хирургических перчаток. Латексные ветки украшены самодельными поделками, на которых написаны призывы: «Нет алкоголю!», «Нет обморожению!», «Да – веселью!».

Но какая ёлка без Деда Мороза? О нём и позаботился мастер лаптеплетения Александр Юделевич. Как уже сообщалось на сайте «КР», его мастерская располагается в ЦУМе на втором этаже. Посмотреть выставку русских народных лаптей можно абсолютно бесплатно.

– Наших гостей, которые придут на выставку в костюме Деда Мороза, ждут приятные бонусы, – сказал сайту «КР» Александр. – Каждому из них мы подарим лапти.

Тему предновогодья подхватили и жильцы домов, которые обслуживает управляющая компания «Доверие». По словам руководителя Николая Мелентьева, решено украсить подъезды яркой иллюминацией. Эту миссию взяли на себя старшие по подъездам.