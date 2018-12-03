Жителям Кыштыма стоит быть внимательнее при ввозе товаров из-за рубежа

Автор: КР от Вчера, 13:57 Категория: Общество

Новая норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования стоимостью 500 евро и весом 25 килограммов на территорию России физическими лицами начнёт действовать с 1 января 2019 года.

Если товар окажется свыше установленной нормы, потребуется заплатить госпошлину – 30 процентов от его стоимости, но не менее четырёх евро за каждый превышенный килограмм веса.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Челябинской таможни, изменения коснулись и международных почтовых отправлений. Без уплаты таможенных платежей возможно получение одной посылки в месяц весом до 31 килограмма и стоимостью до 500 евро. Уже сейчас важно учесть сроки доставки, потому что ограничения будут применяться на момент получения почтового отправления.

В случае отклонения от установленной нормы применяются те же штрафные санкции, что и в случае с ввозимым товаром из-за рубежа.

Для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, норма не изменилась – до 10 000 евро и до 50 килограммов.