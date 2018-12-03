Жителям Кыштыма стоит быть внимательнее при ввозе товаров из-за рубежа Автор: КР от Вчера, 13:57 Категория: Общество 0 Новая норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования стоимостью 500 евро и весом 25 килограммов на территорию России физическими лицами начнёт действовать с 1 января 2019 года. Если товар окажется свыше установленной нормы, потребуется заплатить госпошлину – 30 процентов от его стоимости, но не менее четырёх евро за каждый превышенный килограмм веса. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Челябинской таможни, изменения коснулись и международных почтовых отправлений. Без уплаты таможенных платежей возможно получение одной посылки в месяц весом до 31 килограмма и стоимостью до 500 евро. Уже сейчас важно учесть сроки доставки, потому что ограничения будут применяться на момент получения почтового отправления. В случае отклонения от установленной нормы применяются те же штрафные санкции, что и в случае с ввозимым товаром из-за рубежа. Для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, норма не изменилась – до 10 000 евро и до 50 килограммов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить