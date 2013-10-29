В ФОК микрорайона Нижнего Кыштыма вернётся спортивная жизнь

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Общество

Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Нижнего Кыштыма начнётся монтаж оборудования для батутного центра «Fly». Арендаторы приехали из города Сибай республики Башкортостан.

– В данный момент выгружаем необходимое оборудование, – сказал сайту «КР» директор батутного центра Никита Киселёв. – Кыштым привлёк нас хотя бы тем, что такого у вас в городе попросту нет. Думаю, дней через десять мы уже сможем пригласить жителей города на открытие.

В батутном центре будет 15 спортивных батутов, при этом пять из них – профессиональные. Ещё два надуют исключительно для детей. Посещать его смогут и взрослые любого возраста, при этом главное – отсутствие противопоказаний.

Поблизости с батутами установят огромную подушку для приземления. Все желающие смогут безопасно отрабатывать гимнастические упражнения. Предусмотрена и зона отдыха.

Напомним, как уже сообщалось на сайте «КР», в сентябре кыштымский предприниматель Вячеслав Кокуркин выкупил это спортивное сооружение за четыре миллиона 206 тысяч у обанкротившегося ООО «Здоровье Спорт Отдых».

– Было получено положительное заключение строительной экспертизы, которое подтвердило, что ФОК можно использовать как спортивное сооружение, – сказал сайту «КР» Вячеслав Игоревич. – Планируем на будущий год ремонт фундамента и заменим кровлю здания. Главное, что после полутора лет простоя нам удалось запустить систему отопления. Пока планируется его сохранить как единственный спортивный объект в микрорайоне Нижнего Кыштыма.