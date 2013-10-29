В ФОК микрорайона Нижнего Кыштыма вернётся спортивная жизнь Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Общество +2 Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Нижнего Кыштыма начнётся монтаж оборудования для батутного центра «Fly». Арендаторы приехали из города Сибай республики Башкортостан. – В данный момент выгружаем необходимое оборудование, – сказал сайту «КР» директор батутного центра Никита Киселёв. – Кыштым привлёк нас хотя бы тем, что такого у вас в городе попросту нет. Думаю, дней через десять мы уже сможем пригласить жителей города на открытие. В батутном центре будет 15 спортивных батутов, при этом пять из них – профессиональные. Ещё два надуют исключительно для детей. Посещать его смогут и взрослые любого возраста, при этом главное – отсутствие противопоказаний. Поблизости с батутами установят огромную подушку для приземления. Все желающие смогут безопасно отрабатывать гимнастические упражнения. Предусмотрена и зона отдыха. Напомним, как уже сообщалось на сайте «КР», в сентябре кыштымский предприниматель Вячеслав Кокуркин выкупил это спортивное сооружение за четыре миллиона 206 тысяч у обанкротившегося ООО «Здоровье Спорт Отдых». – Было получено положительное заключение строительной экспертизы, которое подтвердило, что ФОК можно использовать как спортивное сооружение, – сказал сайту «КР» Вячеслав Игоревич. – Планируем на будущий год ремонт фундамента и заменим кровлю здания. Главное, что после полутора лет простоя нам удалось запустить систему отопления. Пока планируется его сохранить как единственный спортивный объект в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Вчера, 16:55 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 302 комментария 0 публикаций Отличная новость! Главное - сохранился спортивно-физкультурный профиль. Правда, батуты - это не совсем то, что ожидали. Интересно, конечно, но хотелось, чтобы присутствовали и более привычные направления: игровые (теннис, волейбол, баскетбол), гимнастика и фитнес, силовые (та же "качалка")... Надеюсь, это еще будет. 0