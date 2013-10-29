» » В ФОК микрорайона Нижнего Кыштыма вернётся спортивная жизнь

В ФОК микрорайона Нижнего Кыштыма вернётся спортивная жизнь

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Общество

  • Не нравится
  • +2
  • Нравится

 

Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Нижнего Кыштыма начнётся монтаж оборудования для батутного центра «Fly». Арендаторы приехали из города Сибай республики Башкортостан.

 

– В данный момент выгружаем необходимое оборудование, – сказал сайту «КР» директор батутного центра Никита Киселёв. – Кыштым привлёк нас хотя бы тем, что такого у вас в городе попросту нет. Думаю, дней через десять мы уже сможем пригласить жителей города на открытие.

 

В батутном центре будет 15 спортивных батутов, при этом пять из них – профессиональные. Ещё два надуют исключительно для детей. Посещать его смогут и взрослые любого возраста, при этом главное – отсутствие противопоказаний.

 

Поблизости с батутами установят огромную подушку для приземления. Все  желающие смогут безопасно отрабатывать гимнастические упражнения. Предусмотрена и зона отдыха.

 

Напомним, как уже сообщалось на сайте «КР», в сентябре кыштымский предприниматель Вячеслав Кокуркин выкупил это спортивное сооружение за четыре миллиона 206 тысяч у обанкротившегося ООО «Здоровье Спорт Отдых».

 

– Было получено положительное заключение строительной экспертизы, которое подтвердило, что ФОК можно использовать как спортивное сооружение, – сказал сайту «КР» Вячеслав Игоревич. – Планируем на будущий год ремонт фундамента и заменим кровлю здания. Главное, что после полутора лет простоя нам удалось запустить систему отопления. Пока планируется его сохранить как единственный  спортивный объект в микрорайоне Нижнего Кыштыма.  


Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 29.10.2013
  • Статус: Пользователь offline
  • 302 комментария
  • 0 публикаций
Отличная новость! Главное - сохранился спортивно-физкультурный профиль. Правда, батуты - это не совсем то, что ожидали. Интересно, конечно, но хотелось, чтобы присутствовали и более привычные направления: игровые (теннис, волейбол, баскетбол), гимнастика и фитнес, силовые (та же "качалка")... Надеюсь, это еще будет.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter