В Кыштыме молодым работникам радиозавода помогают покупать квартиры Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Общество 0 Раньше руководство этого предприятия оказывало помощь в приобретении жилья только для привлечения новых специалистов. Но в этом году была разработана программа с льготными условиями для молодых семей, которые уже работают на заводе. Как сообщили сайту «КР» в бюро информации радиозавода, в новые двухкомнатные квартиры на Дальней Даче уже заехали две семьи – Пучковы и Ерошкины. Они написали заявление, собрали пакет необходимых документов и получили положительное решение комиссии. Завод предоставил им квартиры в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Но и после окончания выплаты им нужно отработать на предприятии ещё не менее 10 лет. Для новосёлов эти условия оказались выгодными, так как они и без этого были настроены работать на радиозаводе долгие годы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить