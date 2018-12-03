В Кыштыме молодым работникам радиозавода помогают покупать квартиры

Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Общество

Раньше руководство этого предприятия оказывало помощь в приобретении жилья только для привлечения новых специалистов. Но в этом году была разработана программа с льготными условиями для молодых семей, которые уже работают на заводе.

Как сообщили сайту «КР» в бюро информации радиозавода, в новые двухкомнатные квартиры на Дальней Даче уже заехали две семьи – Пучковы и Ерошкины. Они написали заявление, собрали пакет необходимых документов и получили положительное решение комиссии.

Завод предоставил им квартиры в беспроцентную рассрочку на 10 лет. Но и после окончания выплаты им нужно отработать на предприятии ещё не менее 10 лет. Для новосёлов эти условия оказались выгодными, так как они и без этого были настроены работать на радиозаводе долгие годы.