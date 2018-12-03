Жители Кыштыма увидели ёлочку с человеческим лицом и гирлянду из советских новогодних открыток Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Общество 0 В ДК металлургов состоялась традиционная ярмарка изделий ручной работы «Новогодний подарок». В ней приняли участие 36 рукодельников. Большинство из них – члены Союза кыштымских мастеров. Кроме того, в наш город приехали мастера из Озёрска и Верхнего Уфалея. – Самой юной участницей ярмарки стала десятилетняя Женя Царапкина из тринадцатой школы. Она занимается мыловарением, – сказала сайту «КР» председатель этого Союза Елена Зулькарнаева. – Были и взрослые мастера, которые впервые приняли участие в выставках, например, Анна Гаврилова представила бижутерию из сутажа и бисера, а Анна Кандакова – сумки и косметички, связанные из хлопковой пряжи. Жительница Кыштыма Светлана Найбауэр удивила посетителей ярмарки самодельными новогодними гирляндами-флажками в духе советских времён. Каждая из них – по два с половиной метра в длину. А Мария Мосеева выставила на продажу ёлочки из мишуры. Вместо ствола у них – человеческие ножки в ботинках. А одно зимнее деревце и вовсе с лицом рыжеволосой красавицы. На ярмарке можно было не только приобрести украшения, игрушки, мыло, пряники и другие эксклюзивные сувениры для родных и друзей, но и поучаствовать в мастер-классах и своими руками сделать новогодние украшения на ёлку. За праздничным настроением и подарками в ДК металлургов приехали не только кыштымцы, но и жители Озёрска, Верхнего Уфалея и Аргаяша. Побывала на ярмарке и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить