Жители Кыштыма увидели ёлочку с человеческим лицом и гирлянду из советских новогодних открыток

Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Общество

В ДК металлургов состоялась традиционная ярмарка изделий ручной работы «Новогодний подарок». В ней приняли участие 36 рукодельников. Большинство из них – члены Союза кыштымских мастеров. Кроме того, в наш город приехали мастера из Озёрска и Верхнего Уфалея.

– Самой юной участницей ярмарки стала десятилетняя Женя Царапкина из тринадцатой школы. Она занимается мыловарением, – сказала сайту «КР» председатель этого Союза Елена Зулькарнаева. – Были и взрослые мастера, которые впервые приняли участие в выставках, например, Анна Гаврилова представила бижутерию из сутажа и бисера, а Анна Кандакова – сумки и косметички, связанные из хлопковой пряжи.

Жительница Кыштыма Светлана Найбауэр удивила посетителей ярмарки самодельными новогодними гирляндами-флажками в духе советских времён. Каждая из них – по два с половиной метра в длину.

А Мария Мосеева выставила на продажу ёлочки из мишуры. Вместо ствола у них – человеческие ножки в ботинках. А одно зимнее деревце и вовсе с лицом рыжеволосой красавицы.

На ярмарке можно было не только приобрести украшения, игрушки, мыло, пряники и другие эксклюзивные сувениры для родных и друзей, но и поучаствовать в мастер-классах и своими руками сделать новогодние украшения на ёлку. За праздничным настроением и подарками в ДК металлургов приехали не только кыштымцы, но и жители Озёрска, Верхнего Уфалея и Аргаяша. Побывала на ярмарке и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.