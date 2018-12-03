Спасатели Кыштыма получили новое снаряжение

Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Общество

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на оснащение спасательной службы Южного Урала выделено 7,5 миллиона рублей.

На эти деньги уже приобретено два аварийно-спасательных автомобиля, пневматический аварийно-спасательный инструмент, семь мобильных электростанций, четыре дыхательных аппарата с длительным защитным действием и один газоанализатор. Кроме того, закуплено 40 комплектов альпинистского оборудования, 12 защитных химических костюмов, комплекты средств индивидуальной защиты, 10 гидрокостюмов, три бензореза, современные спутниковые навигаторы, шесть саней для снегохода, предназначенные для эвакуации людей из горно-таёжной местности.

Как сказали сайту «КР» в кыштымском поисково-спасательном отряде, в минувшие выходные дежурная смена получила для спасательных работ на воде ещё один брызгозащитный костюм к уже имеющимся двум, четыре альпинистских снаряжения и пять защитных касок.