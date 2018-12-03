Жители Кыштыма определили перечень реальных дел на ближайшие два года

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество

Как уже сообщалось в газете «Кыштымский рабочий», в Кыштыме прошли три дискуссионные площадки по обсуждению областной программы «Реальные дела». Участники дискуссий могли проголосовать за представленный им перечень видов работ, на которые будут выделены деньги из регионального бюджета. Кроме того, они могли внести для голосования и свои предложения.

На каждой из площадок в Народном доме, банкетном зале на втором этаже здания ЗАГСа и в доме культуры металлургов был выбран состав счётной комиссии. На этой неделе они закончили подсчёт анкет, заполненных жителями города.

В приоритете реальных дел на ближайшие два года для районов Шуранки и Егозинки были определены: строительство блочно-модульной котельной в школе №4 и обустройство там спортивной площадки, замена окон и ремонт спортивного зала в средней школе №3, ремонт дорог в частном секторе, включая участок от улицы Комарова до переулка Маукский.

Большинство голосов участников дискуссионной площадки в радиогородке отданы ремонту фасада школы №10, обустройству тротуара на территории детского сада №20 и подъездных путей со стороны улицы Красной Звезды. Представители общественности высказались и за спортивную площадку на территории школы №13. Как и за оборудование тротуара на улицах Челюскинцев и Карла Либкнехта.

В микрорайоне Нижнего Кыштыма выделенные средства по программе «Реальные дела» в ближайшие два года направят на замену окон в средней школе №2 и обустройство там же спортивной площадки, обновятся окна в детском саду №27 и пешеходная зона вокруг этого дошкольного учреждения. В приоритете у жителей этого микрорайона оказался ремонт дорог в частном секторе и моста на улице Куйбышева, обустройство пешеходных зон у домов 79, 95, 97, 99 на улице Интернационала, а также расширение проезжей части автодороги возле церкви Святого Николая Чудотворца и создание там пешеходного перехода.

Кыштыму по областной программе «Реальные дела» в 2019 году будет выделено 14 миллионов рублей.