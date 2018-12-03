В Кыштыме открылась новогодняя фотозона под открытым небом

Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Общество

Воспитатели детского сада №52, расположенного в районе Дальней Дачи, создали даже не одну, а три фотозоны для родителей и детей. Одна из них представляет собой дом Деда Мороза, вторая посвящена обязательным атрибутам празднования Нового года – ёлочке и подаркам. Третья выполнена в виде ледовой композиции: Дед Мороз с главным символом наступающего года – Свиньёй.

– Всё оформление готовили в кабинете у заведующей детским садиком Ольги Сидоровой, – сказала сайту «КР» воспитатель группы №4 Марина Кузьминых. – Идея создания фотозон родилась практически сразу. Сейчас все родители, да и многие дети, имеют телефоны с фотокамерами. В фотостудиях за это берут деньги, а мы просто решили сделать всем приятное бесплатно.

По заверению воспитателей детского сада №52, такой сюрприз понравился, прежде всего, родителям. В первый же день, как были оформлены фотозоны, вспышки фотоаппаратов там мелькали несколько часов. При этом родители каждый вечер продолжают фотографироваться со своими детьми.

В детском саду совершенно не против посещения этих фотозон другими жителями Кыштыма.

Создание фотозон воспитатели детсада хотят сделать традицией. К женскому дню 8 Марта они пообещали вновь удивить детей и родителей.