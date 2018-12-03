В Кыштыме открылась новогодняя фотозона под открытым небом Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Общество +1 Воспитатели детского сада №52, расположенного в районе Дальней Дачи, создали даже не одну, а три фотозоны для родителей и детей. Одна из них представляет собой дом Деда Мороза, вторая посвящена обязательным атрибутам празднования Нового года – ёлочке и подаркам. Третья выполнена в виде ледовой композиции: Дед Мороз с главным символом наступающего года – Свиньёй. – Всё оформление готовили в кабинете у заведующей детским садиком Ольги Сидоровой, – сказала сайту «КР» воспитатель группы №4 Марина Кузьминых. – Идея создания фотозон родилась практически сразу. Сейчас все родители, да и многие дети, имеют телефоны с фотокамерами. В фотостудиях за это берут деньги, а мы просто решили сделать всем приятное бесплатно. По заверению воспитателей детского сада №52, такой сюрприз понравился, прежде всего, родителям. В первый же день, как были оформлены фотозоны, вспышки фотоаппаратов там мелькали несколько часов. При этом родители каждый вечер продолжают фотографироваться со своими детьми. В детском саду совершенно не против посещения этих фотозон другими жителями Кыштыма. Создание фотозон воспитатели детсада хотят сделать традицией. К женскому дню 8 Марта они пообещали вновь удивить детей и родителей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить