В Кыштыме пройдёт соревнование по плетению лаптей Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество 0 Сегодня все желающие смогут проявить свои способности в старинном русском ремесле. Инициатором проведения такого мастер-класса стал Александр Юделевич. Он занимается плетением лаптей более 20 лет. А не так давно открыл необычную школу по лаптеплетению на втором этаже в ЦУМе на улице Фрунзе, 2. Долгое время Александр Юделевич жил в Кыштыме, а теперь ежедневно приезжает в наш город из Озёрска. В течение всего года газета «Кыштымский рабочий» ведёт социальный проект «Мастеровые люди Кыштыма». Героем одной из публикаций и был Александр Юделевич. Среди его постоянных учеников – школьники. Но нередко к ним присоединяются и взрослые. Из полосок коры ивы, вяза или липы они мастерят колоритную обувь. – Всё бесплатно, – сказал сайту «КР» Александр Юделевич. – Материалы для плетения есть. От участников требуется только личное желание научиться новому для них ремеслу. Начало в 13 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить