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В Кыштыме пройдёт соревнование по плетению лаптей

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество

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Сегодня все желающие смогут проявить свои способности в старинном русском ремесле. Инициатором проведения такого мастер-класса стал Александр Юделевич.

 

Он занимается плетением лаптей более 20 лет. А не так давно открыл необычную школу по лаптеплетению на втором этаже в ЦУМе на улице Фрунзе, 2.

 

Долгое время Александр Юделевич жил в Кыштыме, а теперь ежедневно приезжает в наш  город из Озёрска.

 

 

 

 

 

В течение всего года газета «Кыштымский рабочий» ведёт социальный проект «Мастеровые люди Кыштыма». Героем одной из публикаций и был Александр Юделевич.

 

Среди его постоянных учеников – школьники. Но нередко к ним присоединяются и взрослые. Из полосок коры ивы, вяза или липы они мастерят колоритную обувь.

 

– Всё бесплатно, – сказал сайту «КР» Александр Юделевич. – Материалы для плетения есть. От участников требуется только личное желание научиться новому для них ремеслу.

 

Начало в 13 часов.

 

 

 


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