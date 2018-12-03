В Кыштыме пройдёт соревнование по плетению лаптей

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Общество

Сегодня все желающие смогут проявить свои способности в старинном русском ремесле. Инициатором проведения такого мастер-класса стал Александр Юделевич.

Он занимается плетением лаптей более 20 лет. А не так давно открыл необычную школу по лаптеплетению на втором этаже в ЦУМе на улице Фрунзе, 2.

Долгое время Александр Юделевич жил в Кыштыме, а теперь ежедневно приезжает в наш город из Озёрска.

В течение всего года газета «Кыштымский рабочий» ведёт социальный проект «Мастеровые люди Кыштыма». Героем одной из публикаций и был Александр Юделевич.

Среди его постоянных учеников – школьники. Но нередко к ним присоединяются и взрослые. Из полосок коры ивы, вяза или липы они мастерят колоритную обувь.

– Всё бесплатно, – сказал сайту «КР» Александр Юделевич. – Материалы для плетения есть. От участников требуется только личное желание научиться новому для них ремеслу.

Начало в 13 часов.