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Недропользователи из Кыштыма будут добывать магматические и метаморфические породы в Брединском районе

Автор: КР от Сегодня, 13:42 Категория: Общество

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Компания ООО «ВСК» из нашего города выиграла аукцион на добычу магматических и метаморфических пород на Кадыровском месторождении Брединского раойна. За разведку и добычу, по договору с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области они заплатят три миллиона 666 тысяч рублей.

 

– Наша компания произвёдёт добычу скального грунта, – сказал сайту «КР» директор ООО «ВСК» Борис Хоманюк. – Мы будем работать на этом месторождении несколько лет. Основной добытый продукт, щебень, будет использоваться в дорожном строительстве.

 

Всего компания рассчитывает добыть три миллиона кубических метров щебня.

 

Кадыровское месторождение известно давно и отрабатывалось неоднократно.


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