Недропользователи из Кыштыма будут добывать магматические и метаморфические породы в Брединском районе Автор: КР от Сегодня, 13:42 Категория: Общество 0 Компания ООО «ВСК» из нашего города выиграла аукцион на добычу магматических и метаморфических пород на Кадыровском месторождении Брединского раойна. За разведку и добычу, по договору с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области они заплатят три миллиона 666 тысяч рублей. – Наша компания произвёдёт добычу скального грунта, – сказал сайту «КР» директор ООО «ВСК» Борис Хоманюк. – Мы будем работать на этом месторождении несколько лет. Основной добытый продукт, щебень, будет использоваться в дорожном строительстве. Всего компания рассчитывает добыть три миллиона кубических метров щебня. Кадыровское месторождение известно давно и отрабатывалось неоднократно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить