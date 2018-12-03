Недропользователи из Кыштыма будут добывать магматические и метаморфические породы в Брединском районе

Автор: КР от Сегодня, 13:42 Категория: Общество

Компания ООО «ВСК» из нашего города выиграла аукцион на добычу магматических и метаморфических пород на Кадыровском месторождении Брединского раойна. За разведку и добычу, по договору с министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области они заплатят три миллиона 666 тысяч рублей.

– Наша компания произвёдёт добычу скального грунта, – сказал сайту «КР» директор ООО «ВСК» Борис Хоманюк. – Мы будем работать на этом месторождении несколько лет. Основной добытый продукт, щебень, будет использоваться в дорожном строительстве.

Всего компания рассчитывает добыть три миллиона кубических метров щебня.

Кадыровское месторождение известно давно и отрабатывалось неоднократно.