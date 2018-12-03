Квартет из Кыштыма за сбыт наркотиков осудили почти на 60 лет

Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: Общество

Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор четырём жителям Кыштыма за сбыт наркотиков, совершённый по предварительному сговору.

Суд установил, что в период с апреля по июль 2017 года Марина Танцева и её родственники – супруги Валентина и Василий Танцевы, а также Евгений Живодёров распространяли в нашем городе карфентанил и героин. Наркотические средства приобретались у неустановленного лица из тайника в лесном массиве возле посёлка Вахрушево Копейского городского округа.

По месту проживания подельники реализовывали товар через так называемые «закладки». В целях конспирации в телефонных разговорах участники преступной группы использовали только им понятные термины, обозначавшие вид и вес наркотиков. Их деятельность пресекли сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе судебного процесса Марина Танцева и Евгений Живодёров полностью признали свою вину. Валентина Танцева – частично. По её словам, заняться подобной деятельностью вынудило тяжёлое материальное положение. Её супруг Василий вину признавать отказался, пояснив, что не имеет отношения к этим преступлениям и не знал о том, что его жена занимается сбытом наркотиков.

Все участники группировки, за исключением Евгения Живодёрова, ранее были судимы за аналогичные преступления.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у каждого несовершеннолетних детей, а также активную помощь следствию Марины Танцевой и Евгения Живодёрова. У последнего на иждивении ещё и малолетний ребёнок-инвалид. Суд учёл и его состояние здоровья, а также участие в боевых действиях. Отягчающим обстоятельством для всех Танцевых явился особо опасный рецидив.

По решению суда, в колонии общего режима Марина и Валентина Танцевы проведут 14 лет два месяца и 16 лет соответственно. Василий Танцев отправится отбывать наказание сроком 17 лет и шесть месяцев в колонию особого режима. С каждого из них взыскан штраф в размере 100 тысяч рублей. Евгений Живодёров лишён свободы на 12 лет, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.