Квартет из Кыштыма за сбыт наркотиков осудили почти на 60 лет Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: Общество 0 Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор четырём жителям Кыштыма за сбыт наркотиков, совершённый по предварительному сговору. Суд установил, что в период с апреля по июль 2017 года Марина Танцева и её родственники – супруги Валентина и Василий Танцевы, а также Евгений Живодёров распространяли в нашем городе карфентанил и героин. Наркотические средства приобретались у неустановленного лица из тайника в лесном массиве возле посёлка Вахрушево Копейского городского округа. По месту проживания подельники реализовывали товар через так называемые «закладки». В целях конспирации в телефонных разговорах участники преступной группы использовали только им понятные термины, обозначавшие вид и вес наркотиков. Их деятельность пресекли сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе судебного процесса Марина Танцева и Евгений Живодёров полностью признали свою вину. Валентина Танцева – частично. По её словам, заняться подобной деятельностью вынудило тяжёлое материальное положение. Её супруг Василий вину признавать отказался, пояснив, что не имеет отношения к этим преступлениям и не знал о том, что его жена занимается сбытом наркотиков. Все участники группировки, за исключением Евгения Живодёрова, ранее были судимы за аналогичные преступления. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у каждого несовершеннолетних детей, а также активную помощь следствию Марины Танцевой и Евгения Живодёрова. У последнего на иждивении ещё и малолетний ребёнок-инвалид. Суд учёл и его состояние здоровья, а также участие в боевых действиях. Отягчающим обстоятельством для всех Танцевых явился особо опасный рецидив. По решению суда, в колонии общего режима Марина и Валентина Танцевы проведут 14 лет два месяца и 16 лет соответственно. Василий Танцев отправится отбывать наказание сроком 17 лет и шесть месяцев в колонию особого режима. С каждого из них взыскан штраф в размере 100 тысяч рублей. Евгений Живодёров лишён свободы на 12 лет, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить