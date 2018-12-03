Почётным гражданам города Кыштыма посвящён проект на сайте администрации Автор: КР от Вчера, 10:52 Категория: Общество 0 Теперь о каждом из 36 наших земляков, удостоенных этого звания, можно прочитать на сайте администрации Кыштымского городского округа. Первому звание «Почётный гражданин города Кыштыма» было присвоено полвека назад Виктору Георгиевичу Санникову, слесарю-сборщику машиностроительного завода имени М. И. Калинина. В новой рубрике представлены биографические данные и портреты почётных граждан. В подготовке этого проекта участвовали работники администрации Кыштымского округа, историко-революционного музея, центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина. – Во многом материал систематизирован благодаря интересным и обстоятельным публикациям на страницах газеты «Кыштымский рабочий», которые выходили в течение всех 50 лет, – сказала сайту «КР» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского округа Наталья Панова. – Представленная в рубрике информация будет пополняться и дальше. На протяжении всего прошлого года, который стал для нашего города юбилейным, газета «Кыштымский рабочий» вела проект под рубрикой «Авторитет». В нём было рассказано о каждом из ныне здравствующих почётных гражданах города Кыштыма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить