Почётным гражданам города Кыштыма посвящён проект на сайте администрации

Автор: КР от Вчера, 10:52 Категория: Общество

Теперь о каждом из 36 наших земляков, удостоенных этого звания, можно прочитать на сайте администрации Кыштымского городского округа. Первому звание «Почётный гражданин города Кыштыма» было присвоено полвека назад Виктору Георгиевичу Санникову, слесарю-сборщику машиностроительного завода имени М. И. Калинина.

В новой рубрике представлены биографические данные и портреты почётных граждан. В подготовке этого проекта участвовали работники администрации Кыштымского округа, историко-революционного музея, центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина.

– Во многом материал систематизирован благодаря интересным и обстоятельным публикациям на страницах газеты «Кыштымский рабочий», которые выходили в течение всех 50 лет, – сказала сайту «КР» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского округа Наталья Панова. – Представленная в рубрике информация будет пополняться и дальше.

На протяжении всего прошлого года, который стал для нашего города юбилейным, газета «Кыштымский рабочий» вела проект под рубрикой «Авторитет». В нём было рассказано о каждом из ныне здравствующих почётных гражданах города Кыштыма.