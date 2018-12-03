Жители Кыштыма до революции читали журналы о деньгах, косметических утиральниках и росте волос

Автор: КР от Вчера, 12:22 Категория: Общество

На чердаке частного дома на улице Валентины Сергеевой найдены журналы для семейного чтения «Родина» за 1914 год.

– Раньше здесь жили родственники мужа – семья Самойловых, – сказала сайту «КР» жительница этого дома Елена Фомина. – Но никто не обращал внимания на эти газеты. Прежде я уже передавала в музей старую мебель ручной работы, которую делал прадед. Но отдам ли эту интересную находку, пока не решила.

Иллюстрированный журнал для семейного чтения «Родина» был основан в Санкт-Петербурге в 1879 году и был самым распространённым и модным после «Нивы». Издавался до 1917 года.

На страницах этого журнала было много рекламы, причём весьма пикантного содержания. Женщинам предлагали получить красивую грудь, нарастить густые волосы, мужчинам – избавиться от половой неврастении.

Столетие назад, как и сейчас, свои услуги рекламировали фотографы, обещая сделать снимки за одну минуту. Опять же для женщин предлагали косметические спермацетовые утиральники, чтобы сохранить молодость кожи.

Можно было купить велосипедные шины, препараты от ревматизма, денежный народ приглашали на курорты искупаться в воде, богатой йодом и бромом. Рекламировали сберегательные кассы, товары для рыболовов и охотников.

Помимо этого, в журнале «Родина» печатались рассказы и религиозные иллюстраци.