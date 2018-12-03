Жителей Кыштыма приглашают на Общероссийский день приёма граждан Автор: КР от Вчера, 11:59 Категория: Общество 0 Он состоится 12 декабря, в День 25-летия Конституции Российской Федерации. Приём проведёт глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в кабинете в здании администрации на площади К. Маркса, 1, четвёртый этаж. Она будет принимать жителей нашего города с 12 до 20 часов. – Людмила Александровна регулярно проводит как личные приёмы, так и ежемесячные горячие линии в редакции газеты «Кыштымский рабочий», поэтому пока ни один человек не записался на приём 12 декабря, – сказала сайту «КР» начальник отдела по работе с обращениями граждан Юлия Устинова. – Особенность Общероссийского дня приёма в том, что будет налажено межведомственное взаимодействие в режиме онлайн. Это значит, что глава Кыштымского округа сможет по видеосвязи переадресовать некоторые вопросы в полицию, прокуратуру, Пенсионный фонд и налоговую инспекцию. Возможно, что обращения тут же будут направлены и в региональные министерства социальных отношений, строительства и инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта. Записаться на приём к Людмиле Шеболаевой можно в отделе по работе с обращениями граждан администрации Кыштымского городского округа с 8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: площадь К. Маркса, 1, кабинет № 105. Непосредственно на приём при себе иметь паспорт. Прокуратура города Кыштыма также присоединится к Общероссийскому дню приёма граждан. В этот день с 12 до 20 часов приём проведёт прокурор Сергей Викторович Волков. Требуется предварительная запись на улице Калинина, 193 или по телефону 8 (351-51) 4-45-20. В это же время граждан будет принимать и начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий. На приём, который пройдёт в кабинете № 303 на улице Кр. Звезды, 97, необходимо принести паспорт. Предварительная запись по телефону 8 (351-51) 4-46-57. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить