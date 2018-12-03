Жителей Кыштыма приглашают на Общероссийский день приёма граждан

Автор: КР от Вчера, 11:59 Категория: Общество

Он состоится 12 декабря, в День 25-летия Конституции Российской Федерации. Приём проведёт глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева в кабинете в здании администрации на площади К. Маркса, 1, четвёртый этаж. Она будет принимать жителей нашего города с 12 до 20 часов.

– Людмила Александровна регулярно проводит как личные приёмы, так и ежемесячные горячие линии в редакции газеты «Кыштымский рабочий», поэтому пока ни один человек не записался на приём 12 декабря, – сказала сайту «КР» начальник отдела по работе с обращениями граждан Юлия Устинова. – Особенность Общероссийского дня приёма в том, что будет налажено межведомственное взаимодействие в режиме онлайн.

Это значит, что глава Кыштымского округа сможет по видеосвязи переадресовать некоторые вопросы в полицию, прокуратуру, Пенсионный фонд и налоговую инспекцию. Возможно, что обращения тут же будут направлены и в региональные министерства социальных отношений, строительства и инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта.

Записаться на приём к Людмиле Шеболаевой можно в отделе по работе с обращениями граждан администрации Кыштымского городского округа с 8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: площадь К. Маркса, 1, кабинет № 105. Непосредственно на приём при себе иметь паспорт.

Прокуратура города Кыштыма также присоединится к Общероссийскому дню приёма граждан. В этот день с 12 до 20 часов приём проведёт прокурор Сергей Викторович Волков. Требуется предварительная запись на улице Калинина, 193 или по телефону 8 (351-51) 4-45-20.

В это же время граждан будет принимать и начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий. На приём, который пройдёт в кабинете № 303 на улице Кр. Звезды, 97, необходимо принести паспорт. Предварительная запись по телефону 8 (351-51) 4-46-57.