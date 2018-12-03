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В Кыштыме свиньям на территории исправительной колонии сделают новогодний подарок

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

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Приближающийся 2019 год по восточному календарю пройдёт под знаком Свиньи. Наибольшее поголовье этих животных в Кыштыме содержится в исправительной колонии №10 – более тысячи.

 

На сайте  автоматизированных закупок «Сбербанк-АСТ» от этого исправительного учреждения размещён лот о покупке комбикорма для хрюшек. Всего его планируется закупить 300 тонн. На эти цели выделено три миллиона 500 тысяч рублей. Торги пройдут до наступления нового года.

 

В исправительной колонии от комментариев, на сколько месяцев хватает этого количества комбикорма свиньям, отказались.


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