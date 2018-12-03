В Кыштыме свиньям на территории исправительной колонии сделают новогодний подарок Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество 0 Приближающийся 2019 год по восточному календарю пройдёт под знаком Свиньи. Наибольшее поголовье этих животных в Кыштыме содержится в исправительной колонии №10 – более тысячи. На сайте автоматизированных закупок «Сбербанк-АСТ» от этого исправительного учреждения размещён лот о покупке комбикорма для хрюшек. Всего его планируется закупить 300 тонн. На эти цели выделено три миллиона 500 тысяч рублей. Торги пройдут до наступления нового года. В исправительной колонии от комментариев, на сколько месяцев хватает этого количества комбикорма свиньям, отказались. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить