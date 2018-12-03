Школьница из Кыштыма и её педагог будут награждены премией губернатора Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Общество

Церемония вручения премии состоится 14 декабря в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. На неё приглашены педагоги и одарённые дети, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования.

В числе будущих обладателей премии – воспитанница Центра детского юношеского технического творчества, ученица 11 класса первой школы города Кыштыма Варвара Архипова и её педагог Ольга Сонина.

Варвара Архипова занимается у Ольги Илларионовны с седьмого класса.

– Каждый год мы участвуем в различных конкурсах и всегда входим в число призёров, – сказала сайту «КР» педагог одарённой девочки. – В позапрошлом году в конкурсе «Шаг в будущее» Варвара от муниципального этапа дошла до всероссийского, где была награждена значком «Школьник-исследователь». Она принимает участие и в международном конкурсе «Юность. Наука. Культура».

Как уже сообщалось на сайте «КР», в апреле этого года Варвара Архипова вместе со своим педагогом стала победителем XXV Всероссийских юношеских Чтений имени В. И. Вернадского, прошедших в Москве. Она в течение полутора лет по крупицам собирала факты из биографии кыштымского подпольного революционера Николая Чуфарова.