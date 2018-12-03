Школьница из Кыштыма и её педагог будут награждены премией губернатора Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 14:07 Категория: Общество 0 Церемония вручения премии состоится 14 декабря в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. На неё приглашены педагоги и одарённые дети, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. В числе будущих обладателей премии – воспитанница Центра детского юношеского технического творчества, ученица 11 класса первой школы города Кыштыма Варвара Архипова и её педагог Ольга Сонина. Варвара Архипова занимается у Ольги Илларионовны с седьмого класса. – Каждый год мы участвуем в различных конкурсах и всегда входим в число призёров, – сказала сайту «КР» педагог одарённой девочки. – В позапрошлом году в конкурсе «Шаг в будущее» Варвара от муниципального этапа дошла до всероссийского, где была награждена значком «Школьник-исследователь». Она принимает участие и в международном конкурсе «Юность. Наука. Культура». Как уже сообщалось на сайте «КР», в апреле этого года Варвара Архипова вместе со своим педагогом стала победителем XXV Всероссийских юношеских Чтений имени В. И. Вернадского, прошедших в Москве. Она в течение полутора лет по крупицам собирала факты из биографии кыштымского подпольного революционера Николая Чуфарова. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить