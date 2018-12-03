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Жители Кыштыма могут украсить новогоднее письмо специальной маркой

Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Общество

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В резиденции Российской Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвящённой Новому году. Она подходит для отправки писем по России и за рубеж. Общий тираж составил 333 тысячи экземпляров.

 

На почтовой марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса. Её стоимость 22 рубля.

 

Однако кыштымцам стоит поторопиться с желанием украсить новогоднее поздравительное письмо родственникам этой маркой. В почтовые отделения Кыштыма она поступила в ограниченном количестве – всего по 18 штук.


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