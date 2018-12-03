Жители Кыштыма могут украсить новогоднее письмо специальной маркой Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Общество 0 В резиденции Российской Снегурочки в Костроме состоялось гашение почтовой марки, посвящённой Новому году. Она подходит для отправки писем по России и за рубеж. Общий тираж составил 333 тысячи экземпляров. На почтовой марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса. Её стоимость 22 рубля. Однако кыштымцам стоит поторопиться с желанием украсить новогоднее поздравительное письмо родственникам этой маркой. В почтовые отделения Кыштыма она поступила в ограниченном количестве – всего по 18 штук. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить