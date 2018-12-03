На железнодорожном вокзале Кыштыма изменилось время прибытия пригородных поездов

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Городская афиша

7 декабря 2018 года

В Доме детского творчества (улица Ленина, 11) пройдёт благотворительный концерт «Музыка спешит на помощь» с участием коллективов станции туристов «Странник», Дома детского творчества и ансамбля «Яшлек».

17:30

7 декабря 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится фестиваль-конкурс «Поющая семья предприятия» с участием работников радиозавода. Телефон кассы: 4-47-33.

18:00

10 декабря 2018 года

В детском игровом центре «Лимпопо» (улица Карла Либкнехта, 97, третий этаж) пройдёт благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с родителями они могут бесплатно посетить игровую зону. Всех гостей угостят чаем, пиццей и сладостями.

16:00

13 декабря 2018 года

В центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится онлайн-встреча с писателем Дарьей Донцовой.

16:00