На железнодорожном вокзале Кыштыма изменилось время прибытия пригородных поездов Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Общество 0 С 9 декабря на всей сети российских железных дорог вступит в силу новый график движения пассажирских поездов. Как объясняет пресс-служба РЖД, изменения направлены на повышение качества обслуживания пассажиров. Количество пригородных пассажирских поездов, приходящих в Кыштым, не изменится. Как и раньше, на железнодорожную станцию города прибывает утренний поезд до Челябинска и вечерний до Верхнего Уфалея. Время прибытия и отправки последнего не изменилось. Поезд делает остановку в 20 часов 42 минуты ровно на одну минуту. – На семь минут раньше будет приходить и отправляться пассажирский поезд до Челябинска, – сказала сайту «КР» старший билетный кассир железнодорожного вокзала Кыштыма Светлана Чистякова. – Время прибытия в пять часов 21 минуту утра. Стоянка его длится также минуту. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить