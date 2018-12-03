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На железнодорожном вокзале Кыштыма изменилось время прибытия пригородных поездов

Автор: КР от Сегодня, 12:47 Категория: Общество

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С 9 декабря на всей сети российских железных дорог вступит в силу новый график движения пассажирских поездов. Как объясняет пресс-служба РЖД, изменения направлены на повышение качества обслуживания пассажиров.

 

Количество пригородных пассажирских поездов, приходящих в Кыштым, не изменится. Как и раньше, на железнодорожную станцию города прибывает утренний поезд до Челябинска и вечерний до Верхнего Уфалея.

 

Время прибытия и отправки последнего не изменилось. Поезд делает остановку в 20 часов 42 минуты ровно на одну минуту.

 

– На семь минут раньше будет приходить и отправляться пассажирский поезд до Челябинска, – сказала сайту «КР» старший билетный кассир железнодорожного вокзала Кыштыма Светлана Чистякова. – Время прибытия  в пять часов 21 минуту утра. Стоянка его длится также минуту.


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