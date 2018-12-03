Житель Кыштыма попал под уголовную статью из-за одной тысячи рублей

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Общество

Решив поправить своё финансовое положение, 29-летний мужчина украл 50- литровый нержавеющий бак из бани частного дома на улице Правды. Ущерб был оценен всего в одну тысячу рублей. Но именно эта сумма является минимальным порогом для возбуждения уголовного дела.

– Он нигде не работает, в поле зрения полиции до этого случая не попадал, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Его задержали по горячим следам. Бак будет возвращён владельцам.

Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». В соответствии с ней наказанием за содеянное может быть штраф до 80 тысяч рублей или заключение в исправительное учреждение на срок до двух лет.

Сейчас металлокрад находится под подпиской о невыезде.