Житель Кыштыма попал под уголовную статью из-за одной тысячи рублей Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Общество 0 Решив поправить своё финансовое положение, 29-летний мужчина украл 50- литровый нержавеющий бак из бани частного дома на улице Правды. Ущерб был оценен всего в одну тысячу рублей. Но именно эта сумма является минимальным порогом для возбуждения уголовного дела. – Он нигде не работает, в поле зрения полиции до этого случая не попадал, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Его задержали по горячим следам. Бак будет возвращён владельцам. Возбуждено дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». В соответствии с ней наказанием за содеянное может быть штраф до 80 тысяч рублей или заключение в исправительное учреждение на срок до двух лет. Сейчас металлокрад находится под подпиской о невыезде. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить