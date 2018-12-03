В Кыштыме курящих женщин больше, чем курящих мужчин Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Общество 0 Об этом говорит статистика центра здоровья на базе Кыштымской городской больницы. В этом году в нём обследовались 2257 человек, из них курящих – 383. Но отказаться от вредной привычки попытались только 30. Они прошли специальный курс в школе для желающих бросить курить, которая открыта в центре здоровья. – У нас действует два способа лечения табачной зависимости. Это психологические методы и медикаментозное лечение, – сказала сайту «КР» врач-терапевт центра здоровья Галина Рыжкова. – Но главным остаётся личное желание человека бросить курить. Женщин в возрасте до 30 лет с этой пагубной привычкой в нашем городе больше, чем курящих мужчин. Однако после 40 лет они решительнее отказываются от сигарет, нежели сильная половина человечества. В центре здоровья городской больницы можно не только бросить курить, но и пройти комплексное обследование, которое включает в себя порядка 20 позиций. Среди них – измерение роста и массы тела, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, обследование состояния нервной системы. Это позволяет выявить депрессию, которая тоже требует лечения. Обследование проводится бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Это доступно не только для жителей Кыштыма, а для всех, кто имеет прописку в Челябинской области. Записаться на приём можно по телефону 4-67-74 или сразу прийти в центр здоровья, расположенный в кабинете 214 в диагностическом корпусе. Часы работы в будние дни с 8 до 16 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить