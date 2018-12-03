В Кыштыме курящих женщин больше, чем курящих мужчин

Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Общество

Об этом говорит статистика центра здоровья на базе Кыштымской городской больницы.

В этом году в нём обследовались 2257 человек, из них курящих – 383. Но отказаться от вредной привычки попытались только 30. Они прошли специальный курс в школе для желающих бросить курить, которая открыта в центре здоровья.

– У нас действует два способа лечения табачной зависимости. Это психологические методы и медикаментозное лечение, – сказала сайту «КР» врач-терапевт центра здоровья Галина Рыжкова. – Но главным остаётся личное желание человека бросить курить.

Женщин в возрасте до 30 лет с этой пагубной привычкой в нашем городе больше, чем курящих мужчин. Однако после 40 лет они решительнее отказываются от сигарет, нежели сильная половина человечества.

В центре здоровья городской больницы можно не только бросить курить, но и пройти комплексное обследование, которое включает в себя порядка 20 позиций. Среди них – измерение роста и массы тела, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, обследование состояния нервной системы. Это позволяет выявить депрессию, которая тоже требует лечения.

Обследование проводится бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Это доступно не только для жителей Кыштыма, а для всех, кто имеет прописку в Челябинской области.

Записаться на приём можно по телефону 4-67-74 или сразу прийти в центр здоровья, расположенный в кабинете 214 в диагностическом корпусе. Часы работы в будние дни с 8 до 16 часов.