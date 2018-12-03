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Радиозавод в Кыштыме – в числе лидеров по цифровизации производства

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Общество

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Акционерное общество «Радиозавод» признано одним из лучших оборонно-промышленных комплексов Урала по внедрению цифровых технологий.

 

На заседании Совета по информационно-коммуникационным технологиях оборонных предприятий в Екатеринбурге прозвучали доклады от представителей 40 заводов. 

 

Начальник отдела интегрированных автоматизированных систем радиозавода Игорь Чуфаров рассказал, что на предприятии нашего города внедрены передовые IT-системы. Теперь с экранов компьютеров для работников доступна вся актуальная информация об изготавливаемых деталях, в том числе обновление чертежей.

 

Кроме того, организован централизованный учёт изготавливаемых деталей и блоков на базе «1С: ERP Управление предприятием». В режиме реального времени система позволяет наблюдать всю производственную цепочку.

 

Доклад Игоря Чуфарова был отмечен в тройке лучших, наряду с выступлением представителей Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева и корпорации "Галактика". 

 

Подробности – в газете «Кыштымский рабочий».

 

 

 

 

 

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