Радиозавод в Кыштыме – в числе лидеров по цифровизации производства Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Общество 0 Акционерное общество «Радиозавод» признано одним из лучших оборонно-промышленных комплексов Урала по внедрению цифровых технологий. На заседании Совета по информационно-коммуникационным технологиях оборонных предприятий в Екатеринбурге прозвучали доклады от представителей 40 заводов. Начальник отдела интегрированных автоматизированных систем радиозавода Игорь Чуфаров рассказал, что на предприятии нашего города внедрены передовые IT-системы. Теперь с экранов компьютеров для работников доступна вся актуальная информация об изготавливаемых деталях, в том числе обновление чертежей. Кроме того, организован централизованный учёт изготавливаемых деталей и блоков на базе «1С: ERP Управление предприятием». В режиме реального времени система позволяет наблюдать всю производственную цепочку. Доклад Игоря Чуфарова был отмечен в тройке лучших, наряду с выступлением представителей Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева и корпорации "Галактика". Подробности – в газете «Кыштымский рабочий». . Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить