В Кыштыме педагоги объединились, чтобы помочь ребёнку Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: Общество 0 Недавно в санатории «Дальняя Дача» коллектив станции юных туристов «Странник» провёл благотворительный концерт. Несмотря на то, что педагоги создали свой хор только в прошлом году, они уже успели стать победителями и призёрами городских конкурсов художественной самодеятельности. Благотворительный концерт было решено провести с конкретной целью – для оказания материальной поддержки больного ребёнка и родителей. Это хорошие знакомые педагогов «Странника». Их фамилия и подробности сложной ситуации не разглашаются. Деньги, собранные на Дальней Даче, были отданы семье. Но если первый концерт афишировался только среди близких знакомых, то ко второму выступлению захотели присоединиться и коллективы Дома детского творчества. Второй концерт будет называться «Музыка спешит на помощь». В нём примут участие хор «Странника», коллектив восточного танца «Навэра», ансамбль «Росинка», коллективы «Витамин», «Серебряный колокольчик», вокально-хоровая студия «Фантазия» и театралы. Выступление педагогов и детей состоится в Доме детского творчества 7 декабря. Начало в 17:30. Вход свободный, но в зале будет установлен контейнер, чтобы все желающие могли оставить в нём любую сумму. Собранные деньги будут вновь переданы семье на лечение больного ребёнка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить