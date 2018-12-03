В Кыштыме педагоги объединились, чтобы помочь ребёнку

Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: Общество

Недавно в санатории «Дальняя Дача» коллектив станции юных туристов «Странник» провёл благотворительный концерт.

Несмотря на то, что педагоги создали свой хор только в прошлом году, они уже успели стать победителями и призёрами городских конкурсов художественной самодеятельности.

Благотворительный концерт было решено провести с конкретной целью – для оказания материальной поддержки больного ребёнка и родителей. Это хорошие знакомые педагогов «Странника».

Их фамилия и подробности сложной ситуации не разглашаются. Деньги, собранные на Дальней Даче, были отданы семье.

Но если первый концерт афишировался только среди близких знакомых, то ко второму выступлению захотели присоединиться и коллективы Дома детского творчества.

Второй концерт будет называться «Музыка спешит на помощь». В нём примут участие хор «Странника», коллектив восточного танца «Навэра», ансамбль «Росинка», коллективы «Витамин», «Серебряный колокольчик», вокально-хоровая студия «Фантазия» и театралы.

Выступление педагогов и детей состоится в Доме детского творчества 7 декабря. Начало в 17:30.

Вход свободный, но в зале будет установлен контейнер, чтобы все желающие могли оставить в нём любую сумму. Собранные деньги будут вновь переданы семье на лечение больного ребёнка.