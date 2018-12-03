В Кыштыме на радиозаводе наградят самую поющую семью

Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Общество

В предстоящую пятницу во Дворце культуры «Победа» в четвёртый раз пройдёт фестиваль-конкурс «Поющая семья предприятия», в котором примут участие работники радиозавода и их родные.

На сцену выйдут четыре команды от разных цехов. Всего будет 15 участников.

Они исполнят по две песни. Одну – в народном стиле, вторую – из советских или российских кинофильмов.

– Победители получат 20 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» художественный руководитель ДК «Победа» Эвелина Алферова. – Для команды, которая наберёт наибольшее число голосов зрителей, подготовлен подарок на сумму в десять тысяч рублей. Две другие команды руководство предприятия поощрит премией в две тысячи.

Фестиваль-конкурс «Поющая семья предприятия» состоится 7 декабря в 18 часов. Ещё остались свободные билеты. Их стоимость 100 рублей. Телефон кассы ДК «Победа»: 4-47-33.