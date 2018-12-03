В Кыштыме на радиозаводе наградят самую поющую семью Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Общество 0 В предстоящую пятницу во Дворце культуры «Победа» в четвёртый раз пройдёт фестиваль-конкурс «Поющая семья предприятия», в котором примут участие работники радиозавода и их родные. На сцену выйдут четыре команды от разных цехов. Всего будет 15 участников. Они исполнят по две песни. Одну – в народном стиле, вторую – из советских или российских кинофильмов. – Победители получат 20 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» художественный руководитель ДК «Победа» Эвелина Алферова. – Для команды, которая наберёт наибольшее число голосов зрителей, подготовлен подарок на сумму в десять тысяч рублей. Две другие команды руководство предприятия поощрит премией в две тысячи. Фестиваль-конкурс «Поющая семья предприятия» состоится 7 декабря в 18 часов. Ещё остались свободные билеты. Их стоимость 100 рублей. Телефон кассы ДК «Победа»: 4-47-33. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить