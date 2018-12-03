В Кыштыме пройдёт встреча с одним из самых издаваемых писателей России Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: Общество 0 В рамках проекта «ЛитМост», организованного издательской группой «Эксмо» и библиотеками Москвы, кыштымцы смогут в режиме онлайн пообщаться с российской писательницей Дарьей Донцовой. «ЛитМост» пройдёт в читальном зале библиотеки имени Б. Е. Швейкина 13 декабря в 16 часов. Каждый детектив Дарьи Донцовой называют «таблеткой от депрессии» из-за умения автора соединить юмор и детективную историю, заставляющую сопереживать персонажам. – Мы уже провели онлайн встречи с четырьмя известными на всю страну авторами, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – Помимо Кыштыма, к трансляции подключатся и библиотеки в других городах. Она продлится порядка двух часов. Встречи с российскими писателями проходят один раз в месяц. В библиотеке имени Б. Е. Швейкина отмечают, что детективы Дарьи Донцовой пользуются огромным спросом среди кыштымцев всех возрастов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить