В Кыштыме пройдёт встреча с одним из самых издаваемых писателей России

Автор: КР от Вчера, 14:06 Категория: Общество

В рамках проекта «ЛитМост», организованного издательской группой «Эксмо» и библиотеками Москвы, кыштымцы смогут в режиме онлайн пообщаться с российской писательницей Дарьей Донцовой. «ЛитМост» пройдёт в читальном зале библиотеки имени Б. Е. Швейкина 13 декабря в 16 часов.

Каждый детектив Дарьи Донцовой называют «таблеткой от депрессии» из-за умения автора соединить юмор и детективную историю, заставляющую сопереживать персонажам.

– Мы уже провели онлайн встречи с четырьмя известными на всю страну авторами, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – Помимо Кыштыма, к трансляции подключатся и библиотеки в других городах. Она продлится порядка двух часов.

Встречи с российскими писателями проходят один раз в месяц.

В библиотеке имени Б. Е. Швейкина отмечают, что детективы Дарьи Донцовой пользуются огромным спросом среди кыштымцев всех возрастов.