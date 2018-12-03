Особые дети Кыштыма смогут бесплатно посетить игровой центр Автор: КР от Вчера, 13:58 Категория: Общество 0 В наши дни взаимная помощь друг другу становится масштабнее и, в хорошем смысле слова, – популярнее. По собственной инициативе жители нашего города всё чаще проводят благотворительные акции. Очередная из них будет направлена на развлечение и приобщение к социуму детей с нарушениями физического и умственного развития. Детский праздник пройдёт 10 декабря в детском игровом центре «Лимпопо», который находится на третьем этаже торгового комплекса «Гранд» на улице Карла Либкнехта, 97. В этот день родители могут бесплатно привести туда своих детей с ограниченными возможностями здоровья. В их распоряжении будет игровая зона с сухим бассейном, мягкими конструкторами, игрушками, батутами, лабиринтами. Посетить «Лимпопо» могут даже самые маленькие кыштымцы – дети от одного года. – После игр мы угостим наших гостей сладким чаем, пиццей и сладостями от спонсоров, – сказала сайту «КР» администратор «Лимпопо» Ольга Швейкина. – Старт благотворительной акции будет дан в 16 часов. Желательно предварительно записаться по телефону 8-950-747-55-22. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить