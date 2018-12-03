Особые дети Кыштыма смогут бесплатно посетить игровой центр

Автор: КР от Вчера, 13:58 Категория: Общество

В наши дни взаимная помощь друг другу становится масштабнее и, в хорошем смысле слова, – популярнее.

По собственной инициативе жители нашего города всё чаще проводят благотворительные акции. Очередная из них будет направлена на развлечение и приобщение к социуму детей с нарушениями физического и умственного развития.

Детский праздник пройдёт 10 декабря в детском игровом центре «Лимпопо», который находится на третьем этаже торгового комплекса «Гранд» на улице Карла Либкнехта, 97.

В этот день родители могут бесплатно привести туда своих детей с ограниченными возможностями здоровья. В их распоряжении будет игровая зона с сухим бассейном, мягкими конструкторами, игрушками, батутами, лабиринтами. Посетить «Лимпопо» могут даже самые маленькие кыштымцы – дети от одного года.

– После игр мы угостим наших гостей сладким чаем, пиццей и сладостями от спонсоров, – сказала сайту «КР» администратор «Лимпопо» Ольга Швейкина. – Старт благотворительной акции будет дан в 16 часов.

Желательно предварительно записаться по телефону 8-950-747-55-22.