Житель Кыштыма поплатился штрафом за двустволку в кладовке Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Общество 0 Мужчина хранил ружьё, выпущенное на Тульском оружейном заводе, в кладовой комнате. Такая двустволка годится для охоты как на мелкую, так и на крупную дичь. Полицейские выяснили, что у охотника есть разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему. Однако по закону оно должно храниться в сейфе – чтобы никто из посторонних не имел к нему доступа. Нарушитель свою вину признал. Мирового судью, рассматривающего это административное дело, он заверил, что теперь поместил двустволку в сейф. Раньше мужчина не привлекался к административной ответственности, поэтому на первый раз ему вынесли минимальное наказание – штраф в 500 рублей. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет наложение штрафа до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия до одного года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить