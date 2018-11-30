Житель Кыштыма поплатился штрафом за двустволку в кладовке

Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Общество

Мужчина хранил ружьё, выпущенное на Тульском оружейном заводе, в кладовой комнате. Такая двустволка годится для охоты как на мелкую, так и на крупную дичь.

Полицейские выяснили, что у охотника есть разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему. Однако по закону оно должно храниться в сейфе – чтобы никто из посторонних не имел к нему доступа.

Нарушитель свою вину признал. Мирового судью, рассматривающего это административное дело, он заверил, что теперь поместил двустволку в сейф.

Раньше мужчина не привлекался к административной ответственности, поэтому на первый раз ему вынесли минимальное наказание – штраф в 500 рублей.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет наложение штрафа до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия до одного года.