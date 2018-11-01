В ЗАГСе Кыштыма чествовали многодетные семьи и первую комсомольскую свадьбу

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

В отделе ЗАГС сегодня прошёл праздник, на который были приглашены семьи, ставшие в этом году многодетными. Некоторые супруги пришли вместе с новорождёнными. У Анны и Сергея Швейкиных родилась третья дочь.

– Мы поженились в 2009 году, тогда же у нас родилась Анастасия, потом появилась Ульяна, а теперь вот Полина, – поделились с сайтом «КР» молодые родители. – Когда рождается первый ребёнок – страшно. А потом всё становится проще. Гораздо сложнее – выбирать имена. Мы знали, как назвать одну дочь, но когда нам раз за разом говорили, что будет девочка, приходилось подумать над именем.

Удостоверения и букеты цветов вручили не только Швейкиным. Но и супругам Муратовым, и Красниковым. А свидетельства о рождении третьего ребёнка выдали молодым мамам Анне Ерёминой и Анне Гавриловой.

Но в ЗАГС пригласили в этот день и маму почётного гражданина города Кыштыма Владимира Елисеева – Веру Алексеевну. Ей 79 лет.

В этом году исполнилось 60 лет, как она вышла замуж за Владимира Елисеева (в честь его и назван сын).

И это была первая комсомольская свадьба в Кыштыме. Молодожёны работали в механосборочном цехе на машиностроительном заводе. Комсомольцы предприятия специально провели несколько субботников, больше месяца собирали металлолом, чтобы на вырученные деньги купить угощения на свадебный стол. Число гостей тогда было рекордным для города – 170 человек.

В семье Елисеевых родилось трое детей – Владимир, Татьяна и Алексей. Сейчас у Веры Алексеевны шесть внуков и четыре правнука.