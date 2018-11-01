В Кыштыме ищут большую и пушистую красавицу Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Общество 0 Руководство дворца культуры «Победа» ищет большую ель для ледового городка. Главное требование высота не менее 12 метров и пушистые ветви. – Мы проехали уже несколько адресов, но пока ничего не подобрали, – сказал сайту «КР» директор дворца культуры «Победа» Владимир Гузынин. – Хотелось бы найти такую же красивую ель, как и в прошлом году. Тогда мы купили её у частного лица в районе Южной за 20 000 рублей. В среднем, когда ищем ель, мы проезжаем порядка 20 адресов. Приобрести её надо заранее, пока стоит хорошая погода, потому что при транспортировке в холода она становится более хрупкая и у неё отламываются ветки. Владимир Викторович не отчаивается и надеется на отклик среди жителей Кыштыма в частном секторе, на чьих участках, возможно, растёт подходящая по всем требованиям лесная красавица. С понедельника уже начнут подготовку самого ледового городка. На пруду в детском парке приступят к заготовке льда. Заканчивается оформление на бумаге концепции ледового городка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Aliya Вчера, 13:54 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Посмотрите нашу) 0