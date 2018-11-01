В Кыштыме ищут большую и пушистую красавицу

Автор: КР от Вчера, 11:49 Категория: Общество

Руководство дворца культуры «Победа» ищет большую ель для ледового городка. Главное требование высота не менее 12 метров и пушистые ветви.

– Мы проехали уже несколько адресов, но пока ничего не подобрали, – сказал сайту «КР» директор дворца культуры «Победа» Владимир Гузынин. – Хотелось бы найти такую же красивую ель, как и в прошлом году. Тогда мы купили её у частного лица в районе Южной за 20 000 рублей. В среднем, когда ищем ель, мы проезжаем порядка 20 адресов. Приобрести её надо заранее, пока стоит хорошая погода, потому что при транспортировке в холода она становится более хрупкая и у неё отламываются ветки.

Владимир Викторович не отчаивается и надеется на отклик среди жителей Кыштыма в частном секторе, на чьих участках, возможно, растёт подходящая по всем требованиям лесная красавица.

С понедельника уже начнут подготовку самого ледового городка. На пруду в детском парке приступят к заготовке льда. Заканчивается оформление на бумаге концепции ледового городка.