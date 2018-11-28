Работающие жители Кыштыма предпенсионного возраста получат по два отгула для диспансеризации Автор: КР от 28-11-2018, 15:47 Категория: Общество 0 В управлении Пенсионного фонда в Кыштыме началось заключение дополнительных соглашений с работодателями о новых условиях труда для конкретной категории жителей. – Сейчас мы связываемся с предприятиями. Каждое из них должно предоставить нам списки работников, которые достигнут пенсионного возраста в течение ближайших пяти лет, – сказала сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда РФ в Кыштыме Татьяна Глазкова. – Им самим не нужно подавать никаких дополнительных заявлений в наше управление. Согласно новой льготе, работникам предпенсионного возраста полагается ежегодно по два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации. Воспользоваться отгулами можно будет с 2019 года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить