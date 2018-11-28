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Работающие жители Кыштыма предпенсионного возраста получат по два отгула для диспансеризации

Автор: КР от 28-11-2018, 15:47 Категория: Общество

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В управлении Пенсионного фонда в Кыштыме началось заключение дополнительных соглашений с работодателями о новых условиях труда для конкретной категории жителей.

 

– Сейчас мы связываемся с предприятиями. Каждое из них должно предоставить нам списки работников, которые достигнут пенсионного возраста в течение ближайших пяти лет, – сказала сайту «КР» начальник управления Пенсионного фонда РФ в Кыштыме Татьяна Глазкова. – Им самим не нужно подавать никаких дополнительных заявлений в наше управление.

 

Согласно новой льготе, работникам предпенсионного возраста полагается ежегодно по два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации.  Воспользоваться отгулами можно будет с 2019 года.


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