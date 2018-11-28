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В Кыштыме задержан с наркотиками невменяемый мужчина

Автор: КР от 28-11-2018, 10:57 Категория: Общество

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Сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на улице Красной Звезды на 31-летнего мужчину, который вёл себя неадекватно.

 

Его доставили в больницу, где установили, что он находится под воздействием наркотиков и алкоголя.

 

– У этого жителя Кыштыма были обнаружены электронные весы и несколько полимерных пакетиков с наркотическим веществом общим весом четыре грамма, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Мужчина арестован.

 

Возбуждено дело по  статье 228 Уголовного кодекса РФ. За незаконное хранение и сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.

 

Сотрудники полиции в ежедневном режиме выявляют факты незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических веществ.

 


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