В Кыштыме задержан с наркотиками невменяемый мужчина Автор: КР от 28-11-2018, 10:57 Категория: Общество 0 Сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на улице Красной Звезды на 31-летнего мужчину, который вёл себя неадекватно. Его доставили в больницу, где установили, что он находится под воздействием наркотиков и алкоголя. – У этого жителя Кыштыма были обнаружены электронные весы и несколько полимерных пакетиков с наркотическим веществом общим весом четыре грамма, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Мужчина арестован. Возбуждено дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ. За незаконное хранение и сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники полиции в ежедневном режиме выявляют факты незаконного оборота и немедицинского употребления наркотических веществ. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить