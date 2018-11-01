В Кыштыме полицейские ищут бродяг в коллекторах и у мусорных баков

Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Общество

Сегодня в нашем городе стартовала операция «Бомж». Полтора десятка сотрудников полиции с утра пораньше отправились в рейд по местам обитания людей без определённого места жительства. Они исследовали тепловые коллекторы и баки для твёрдых коммунальных отходов.

– В рамках оперативно-профилактического мероприятия в отдел полиции доставлено четверо мужчин и одна женщина, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – У них сняли отпечатки пальцев. Каждого поставили на специализированные учёты по линии МВД.

Кроме того, всех бродяг проверили среди пропавших без вести и разыскиваемых за совершение преступлений – они в таких списках не значатся. Каждому из них предложили отправиться в социальные реабилитационные центры, однако все пятеро отказались.

Операция «Бомж» завершится завтра.