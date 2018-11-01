В Кыштыме полицейские ищут бродяг в коллекторах и у мусорных баков Автор: КР от Вчера, 15:20 Категория: Общество 0 Сегодня в нашем городе стартовала операция «Бомж». Полтора десятка сотрудников полиции с утра пораньше отправились в рейд по местам обитания людей без определённого места жительства. Они исследовали тепловые коллекторы и баки для твёрдых коммунальных отходов. – В рамках оперативно-профилактического мероприятия в отдел полиции доставлено четверо мужчин и одна женщина, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – У них сняли отпечатки пальцев. Каждого поставили на специализированные учёты по линии МВД. Кроме того, всех бродяг проверили среди пропавших без вести и разыскиваемых за совершение преступлений – они в таких списках не значатся. Каждому из них предложили отправиться в социальные реабилитационные центры, однако все пятеро отказались. Операция «Бомж» завершится завтра. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить