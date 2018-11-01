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В Кыштыме молодой человек ждёт суда за кражу продуктов

Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Общество

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Кыштымские полицейские завершили расследование дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». Его фигурантом стал неработающий 22-летний житель нашего города. Материалы уже переданы в суд.

 

– В магазине «Пятёрочка», расположенном на улице Ленина, 4, он пронёс мимо кассы продукты питания и подарочный парфюмерный набор. Ущерб составил почти семь тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

 

Совершив кражу, молодой человек беспрепятственно вышел из магазина. Нашли его позже, просмотрев камеры видеонаблюдения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

 


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