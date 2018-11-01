В Кыштыме молодой человек ждёт суда за кражу продуктов Автор: КР от Вчера, 14:48 Категория: Общество 0 Кыштымские полицейские завершили расследование дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». Его фигурантом стал неработающий 22-летний житель нашего города. Материалы уже переданы в суд. – В магазине «Пятёрочка», расположенном на улице Ленина, 4, он пронёс мимо кассы продукты питания и подарочный парфюмерный набор. Ущерб составил почти семь тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Совершив кражу, молодой человек беспрепятственно вышел из магазина. Нашли его позже, просмотрев камеры видеонаблюдения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить