В Кыштыме по ночам по-прежнему торгуют спиртосодержащей продукцией

Автор: КР от 26-11-2018, 09:31 Категория: Общество

В ночь с пятницы на субботу в нашем городе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём приняли участие не только полицейские, но и представители добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий, судебные приставы.

В магазине «Продукты» на улице К. Либкнехта оперативники зафиксировали факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции из серии «Боярышник». Они изъяли её около 14 литров на сумму 6300 рублей.

В отношении продавца составлен административный протокол. Ей грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

– В рамках операции «Район» сотрудники полиции изъяли также один грамм марихуаны, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Подробности пока не раскрываются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка проверили 17 ранее судимых жителей Кыштыма – все они, как и положено, находились дома. Что касается иностранных граждан, то трое их них нарушили режим пребывания в России. К ним будут приняты соответствующие меры воздействия, исходя из действующего законодательства.