В Кыштыме по ночам по-прежнему торгуют спиртосодержащей продукцией Автор: КР от 26-11-2018, 09:31 Категория: Общество +1 В ночь с пятницы на субботу в нашем городе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Район». В нём приняли участие не только полицейские, но и представители добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий, судебные приставы. В магазине «Продукты» на улице К. Либкнехта оперативники зафиксировали факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции из серии «Боярышник». Они изъяли её около 14 литров на сумму 6300 рублей. В отношении продавца составлен административный протокол. Ей грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. – В рамках операции «Район» сотрудники полиции изъяли также один грамм марихуаны, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Подробности пока не раскрываются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка проверили 17 ранее судимых жителей Кыштыма – все они, как и положено, находились дома. Что касается иностранных граждан, то трое их них нарушили режим пребывания в России. К ним будут приняты соответствующие меры воздействия, исходя из действующего законодательства. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить