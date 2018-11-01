Проезд от Кыштыма до Челябинска подорожал

Автор: КР от Сегодня, 16:29 Категория: Общество

Увеличение стоимости произошло впервые в этом году по всем междугородным направлениям из Кыштыма. До Челябинска подорожание оказалось самым большим – на 36 рублей.

Ещё на прошлой неделе билет в областной центр стоил 254 рубля, а сейчас для взрослого пассажира он обойдётся в 290 рублей.

Как сообщила сайту «КР» кассир кыштымского автовокзала, в течение года был даже факт снижения цены за дорогу до Челябинска с 254 рублей до 226. Но затем сумма вновь изменилась в большую сторону.

Причиной увеличения тарифов стало подорожание расходов на энергоносители, горюче-смазочные материалы и обслуживание автостанций.