Проезд от Кыштыма до Челябинска подорожал Автор: КР от Сегодня, 16:29 Категория: Общество 0 Увеличение стоимости произошло впервые в этом году по всем междугородным направлениям из Кыштыма. До Челябинска подорожание оказалось самым большим – на 36 рублей. Ещё на прошлой неделе билет в областной центр стоил 254 рубля, а сейчас для взрослого пассажира он обойдётся в 290 рублей. Как сообщила сайту «КР» кассир кыштымского автовокзала, в течение года был даже факт снижения цены за дорогу до Челябинска с 254 рублей до 226. Но затем сумма вновь изменилась в большую сторону. Причиной увеличения тарифов стало подорожание расходов на энергоносители, горюче-смазочные материалы и обслуживание автостанций. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить