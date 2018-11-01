В Кыштыме разыскивают виновников лесного пожара Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Общество 0 Речь идёт о пожаре, который случился 14 мая в 15 часов 15 минут в районе Голой сопки у озера Сугомак. В результате возгорания были повреждены и уничтожены берёзы и сосны на площади более 16 гектаров. Материальный ущерб составил почти 385 тысяч рублей. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Было возбуждено уголовное дело, но до сих пор виновных найти не удалось. Однако в расследовании появились новые зацепки. Для их подтверждения требуется помощь свидетелей. – Во время возникновения возгорания в районе Голой сопки точно проезжали люди, – сказал сайту «КР» сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 по линии МЧС Владимир Беспалов. – Как только объявится хоть один очевидец, тогда уже подтвердятся сведения о виновниках. Сообщить дополнительную информацию о весеннем лесном пожаре можно в отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 16 по адресу: улица Чернышевского, 6, кабинет № 114 или по телефону 4-01-00. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить