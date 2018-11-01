В Кыштыме разыскивают виновников лесного пожара

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Общество

Речь идёт о пожаре, который случился 14 мая в 15 часов 15 минут в районе Голой сопки у озера Сугомак.

В результате возгорания были повреждены и уничтожены берёзы и сосны на площади более 16 гектаров. Материальный ущерб составил почти 385 тысяч рублей.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Было возбуждено уголовное дело, но до сих пор виновных найти не удалось. Однако в расследовании появились новые зацепки. Для их подтверждения требуется помощь свидетелей.

– Во время возникновения возгорания в районе Голой сопки точно проезжали люди, – сказал сайту «КР» сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 по линии МЧС Владимир Беспалов. – Как только объявится хоть один очевидец, тогда уже подтвердятся сведения о виновниках.

Сообщить дополнительную информацию о весеннем лесном пожаре можно в отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 16 по адресу: улица Чернышевского, 6, кабинет № 114 или по телефону 4-01-00.

