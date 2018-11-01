В Кыштыме жителям частных домов вернули воду

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Общество

В начале улицы Щорса рабочие Кыштымводоканала завершили прокладку новых труб водоснабжения. Работы, длившиеся в течение семи дней, сегодня завершаются.

В середине сентября этого года в газете «Кыштымский рабочий» вышла критическая публикация под заголовком «Хомут на хомуте». В ней речь шла о том, что из-за одряхлевших труб вода у жителей пяти домов, подключённых к центральному водоснабжению, отсутствовала всё лето. Редкие её включения сопровождались новыми отключениями на несколько недель из-за постоянных порывов.

Распоряжение устранить проблему с водоснабжением у жителей пяти домов на улице Щорса после выхода газеты дала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Из местного бюджета на прокладку новых труб было выделено более 200 000 рублей.