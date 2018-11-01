В Кыштыме жителям частных домов вернули воду Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Общество 0 В начале улицы Щорса рабочие Кыштымводоканала завершили прокладку новых труб водоснабжения. Работы, длившиеся в течение семи дней, сегодня завершаются. В середине сентября этого года в газете «Кыштымский рабочий» вышла критическая публикация под заголовком «Хомут на хомуте». В ней речь шла о том, что из-за одряхлевших труб вода у жителей пяти домов, подключённых к центральному водоснабжению, отсутствовала всё лето. Редкие её включения сопровождались новыми отключениями на несколько недель из-за постоянных порывов. Распоряжение устранить проблему с водоснабжением у жителей пяти домов на улице Щорса после выхода газеты дала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Из местного бюджета на прокладку новых труб было выделено более 200 000 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить