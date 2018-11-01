В Кыштыме пройдёт цикл благотворительных спектаклей

Автор: КР от Сегодня, 12:52 Категория: Общество

Они состоятся под эгидой Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Но речь не только о сценических мероприятиях.

В Храме Рождества Христова состоится экскурсия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Священнослужитель этой церкви отец Михаил ознакомит маленьких жителей Кыштыма и их родителей с историей православного прихода, поднимется с ними и на второй этаж, где проводятся международные фестивали духовной музыки. Каждый участник экскурсии получит подарок.

– Коллективы Народного дома и дома культуры металлургов присоединятся к благотворительной акции, – сообщила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Будут проведены детские спектакли, а вырученные от продажи билетов деньги пойдут на адресную помощь особо нуждающимся инвалидам. Такой список составят в управлении социальной защиты населения.

Всех желающих приглашают стать зрителями спектакля «Как Буратино знания искал», который состоится в Народном доме 3 декабря в 12 часов. А 6 декабря в 11 часов в доме культуры металлургов с театральной постановкой на сцену выйдет творческий коллектив «Мираж».

Стоимость билетов составит от 100 до 150 рублей.

Помимо этого, до 10 декабря включительно, можно внести свою лепту в сбор благотворительных денег на предприятиях города. Руководителям отправлены официальные письма от администрации Кыштымского округа с предложением поддержать тех, кто ограничен в своих физических возможностях.