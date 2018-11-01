В Кыштыме пройдёт цикл благотворительных спектаклей Автор: КР от Сегодня, 12:52 Категория: Общество 0 Они состоятся под эгидой Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Но речь не только о сценических мероприятиях. В Храме Рождества Христова состоится экскурсия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Священнослужитель этой церкви отец Михаил ознакомит маленьких жителей Кыштыма и их родителей с историей православного прихода, поднимется с ними и на второй этаж, где проводятся международные фестивали духовной музыки. Каждый участник экскурсии получит подарок. – Коллективы Народного дома и дома культуры металлургов присоединятся к благотворительной акции, – сообщила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Будут проведены детские спектакли, а вырученные от продажи билетов деньги пойдут на адресную помощь особо нуждающимся инвалидам. Такой список составят в управлении социальной защиты населения. Всех желающих приглашают стать зрителями спектакля «Как Буратино знания искал», который состоится в Народном доме 3 декабря в 12 часов. А 6 декабря в 11 часов в доме культуры металлургов с театральной постановкой на сцену выйдет творческий коллектив «Мираж». Стоимость билетов составит от 100 до 150 рублей. Помимо этого, до 10 декабря включительно, можно внести свою лепту в сбор благотворительных денег на предприятиях города. Руководителям отправлены официальные письма от администрации Кыштымского округа с предложением поддержать тех, кто ограничен в своих физических возможностях. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить