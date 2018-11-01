В Кыштыме ёлочные базары разместятся в восьми точках

Автор: КР от Вчера, 17:37 Категория: Общество

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление об определении официальных ёлочных базаров.

Традиционно они разместятся у торговых комплексов и центров – «Фаэтон», «Квартал» и «Домино». Ёлки, сосны, пихты и другую новогоднюю атрибутику можно будет также купить на улицах Металлистов, 1а, Боровая, 1, Республики, 55, Мамина-Сибиряка, 55 и Карла Либкнехта, 115.

На сей раз в списке отсутствует площадь перед зданием центрального почтового отделения на улице Ленина.

Как сказали сайту «КР» в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций, у продавцов вечно зелённых деревьев должны быть сопроводительные документы на продукцию и разрешение на торговлю.

Ёлочные базары будут работать до 31 декабря включительно.