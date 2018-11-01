В Кыштыме ёлочные базары разместятся в восьми точках Автор: КР от Вчера, 17:37 Категория: Общество 0 Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление об определении официальных ёлочных базаров. Традиционно они разместятся у торговых комплексов и центров – «Фаэтон», «Квартал» и «Домино». Ёлки, сосны, пихты и другую новогоднюю атрибутику можно будет также купить на улицах Металлистов, 1а, Боровая, 1, Республики, 55, Мамина-Сибиряка, 55 и Карла Либкнехта, 115. На сей раз в списке отсутствует площадь перед зданием центрального почтового отделения на улице Ленина. Как сказали сайту «КР» в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций, у продавцов вечно зелённых деревьев должны быть сопроводительные документы на продукцию и разрешение на торговлю. Ёлочные базары будут работать до 31 декабря включительно. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить