Тренер-наездник лошадей из Кыштыма получила стипендию губернатора Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Общество

Вчера в областном центре на ежегодной молодёжной ассамблее губернатор Челябинской области Борис Дубровский поощерил более 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. А 53 из них получили стипендию губернатора в размере 30 тысяч рублей.

Среди тех, кому Борис Дубровский вручил стипендию, была и кыштымский педагог дополнительного образования станции детско-юношеского туризма и экскурсий «Странник» Марина Устинова. В детстве она сама занималась в этом учреждении дополнительного образования, а сейчас является руководителем объединения «Юные коневоды».

– Приятно, когда твой труд ценят на таком уровне, – сказала сайту «КР» Марина Викторовна. – Волнительно было получать эту стипендию из рук губернатора. В ближайших планах – вместе с учениками выезжать на различные конноспортивные соревнования. Для этого мы сейчас очень много тренируемся, готовим лошадей по специальной программе.

У Марины Викторовны дома тоже есть две лошади, которые требуют заботы и ухода. В 2015 году она закончила «Хреновскую школу наездников» по специальности тренера-наездника лошадей. В этом году в Челябинском зоопарке стала победителем областных соревнований «Летний кубок по конкуру и выездке». А затем заняла первое место уже в Свердловской области на внутриклубном турнире «Весна в Темпе».

Марина Устинова активно сотрудничает с «комплексным центром социального обслуживания населения» в Кыштыме, где проводит мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, организует для них экскурсии на подворье, катает детей на лошадях, проводит дни здоровья в период летних каникул.