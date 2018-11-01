Тренер-наездник лошадей из Кыштыма получила стипендию губернатора Челябинской области Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Общество 0 Вчера в областном центре на ежегодной молодёжной ассамблее губернатор Челябинской области Борис Дубровский поощерил более 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. А 53 из них получили стипендию губернатора в размере 30 тысяч рублей. Среди тех, кому Борис Дубровский вручил стипендию, была и кыштымский педагог дополнительного образования станции детско-юношеского туризма и экскурсий «Странник» Марина Устинова. В детстве она сама занималась в этом учреждении дополнительного образования, а сейчас является руководителем объединения «Юные коневоды». – Приятно, когда твой труд ценят на таком уровне, – сказала сайту «КР» Марина Викторовна. – Волнительно было получать эту стипендию из рук губернатора. В ближайших планах – вместе с учениками выезжать на различные конноспортивные соревнования. Для этого мы сейчас очень много тренируемся, готовим лошадей по специальной программе. У Марины Викторовны дома тоже есть две лошади, которые требуют заботы и ухода. В 2015 году она закончила «Хреновскую школу наездников» по специальности тренера-наездника лошадей. В этом году в Челябинском зоопарке стала победителем областных соревнований «Летний кубок по конкуру и выездке». А затем заняла первое место уже в Свердловской области на внутриклубном турнире «Весна в Темпе». Марина Устинова активно сотрудничает с «комплексным центром социального обслуживания населения» в Кыштыме, где проводит мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, организует для них экскурсии на подворье, катает детей на лошадях, проводит дни здоровья в период летних каникул. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить